Este es el nuevo nombre del Movistar Arena: las críticas de los usuarios no se hicieron esperar

Uno de los escenarios más reconocidos para conciertos y espectáculos en la capital colombiana comenzó una nueva etapa. El tradicional Movistar Arena dejó de utilizar oficialmente ese nombre y, desde el pasado 1 de noviembre, pasó a tener otro.

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La modificación marca el final de una alianza comercial de varios años con Movistar Colombia, compañía cuyo nombre acompañó al recinto desde su apertura en 2018. Sin embargo, el cambio no representa el cierre del lugar ni una modificación en su funcionamiento.

De acuerdo con información preliminar, el nuevo nombre tendría un carácter temporal. La empresa BeatHub Entertainment, encargada de la operación del escenario, adelanta un proceso para encontrar una compañía interesada en adquirir los derechos comerciales de su nombre, conocidos como naming rights.

Este mecanismo permite que una marca vincule su nombre a un escenario deportivo o de entretenimiento durante un periodo determinado, a cambio de un acuerdo comercial. Entre los sectores que podrían participar en el proceso se encuentran el financiero, los servicios y las telecomunicaciones.

Por esto, el espacio desde ahora se llamaría: El Corazón de Bogotá - Arena. Este anunció ha levantado revuelo y diferentes opiniones en redes sociales tanto de personas que lo apoyan como de varios críticos.

Algunos usuarios de plataformas digitales, expresaron su inconformidad por el nuevo nombre y señalaron que no les parece el adecuado para el recinto.

Por otro lado, según las declaraciones conocidas de Hernando Sánchez, cofundador de BeatHub Entertainment, la intención es concretar una nueva alianza y definir la identidad comercial que tendrá el recinto en los próximos años. La nueva denominación podría conocerse a comienzos de 2027.

Uno de los interrogantes que surgió tras el cambio tiene que ver con la continuidad de los espectáculos. Frente a esto, el recinto mantendrá sus actividades y la programación prevista no tendrá modificaciones por el retiro del nombre de Movistar.

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De hecho, en una publicación oficial, se señaló que el escenario cuenta con más de 40 eventos programados para lo que resta de 2026 y más de 80 espectáculos ya confirmados para 2027.

Así, Bogotá inicia una nueva etapa para uno de sus principales espacios de entretenimiento. Mientras se concreta la llegada de un nuevo patrocinador, El Corazón de Bogotá-Arena será el nombre que acompañará temporalmente a los conciertos y espectáculos que se realicen en este escenario.