De Cartagena al Movistar Arena: Hamilton anuncia una gira por ocho ciudades de Colombia

Hamilton, el AfroRockStar cartagenero, anuncia su El Pelaito de CTG Colombia Tour, una gira nacional que recorrerá ocho ciudades entre noviembre de 2026 y abril de 2027, llevando su propuesta de sonidos afrocaribeños, afrobeats y música urbana a diferentes territorios del país.

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La gira comenzará el próximo 14 de noviembre en Cartagena, ciudad natal del artista, y recorrerá Sincelejo, San Andrés, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla, antes de llegar a Bogotá para protagonizar el que será uno de los conciertos más importantes de su carrera: su primer Movistar Arena como artista principal, el 3 de abril de 2027.

Más que una serie de conciertos, El Pelaito de CTG Colombia Tour 2026/27 representa el recorrido de Hamilton por el país que ha sido el punto de partida de su historia musical y el escenario donde ha construido una de las propuestas más particulares de la nueva generación de artistas colombianos.

Así será la gira de Hamilton por Colombia

El primer encuentro de Hamilton con su público será en Cartagena, su ciudad natal, el 14 de noviembre, en el Festival Náutico.

Un día después, el 15 de noviembre, el artista llegará a Sincelejo, donde se presentará en el Parqueadero CCB.

La gira continuará el 30 de noviembre en San Andrés, en el Parque Plaza Principal; el 5 de diciembre en Medellín, en Sky Center; el 11 de diciembre en Bucaramanga, en Tremenda; y el 18 de diciembre en Cali, en Espacio 10-60.

El recorrido continuará en 2027 con una fecha especial en Barranquilla el 16 de enero, en el Romelio Martínez, antes de llegar a Bogotá el 3 de abril, donde Hamilton hará realidad uno de los grandes hitos de su carrera con su primer concierto como artista principal en el Movistar Arena.

Hamilton — Colombia TOUR 2026/27

14 Nov. — Cartagena - Festival Náutico

15 Nov. — Sincelejo - Parqueadero CCB

30 Nov. — San Andrés - Parque Plaza Principal

05 Dic. — Medellín - Sky Center

11 Dic. — Bucaramanga - Tremenda

18 Dic. — Cali - Espacio 10-60

16 Ene. — Barranquilla - Romelio Martínez

03 Abr. — Bogotá D.C. - Movistar Arena

El momento ‘prime’ de Hamilton

La gira nacional llega en un momento de expansión para Hamilton.

Durante 2026, el artista cartagenero ha llevado su propuesta a escenarios de gran formato, incluyendo La Solar Medellín, el Estadio Atanasio Girardot junto a Ryan Castro y diferentes presentaciones junto a J Balvin. A esto se suma su presencia durante la gira de Ryan Castro por Estados Unidos y su selección por YouTube Global para Foundry 2026.

Hamilton también fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 Colombia 2026, recibió seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026 y una nominación a Premios Juventud 2026, consolidando el crecimiento de un proyecto que comenzó en Cartagena y que hoy busca proyectarse hacia nuevas audiencias internacionales.

A este momento se suma el anuncio de El pelaito de CTG, su próximo álbum, un proyecto que genera expectativa y que acompañará esta nueva etapa de Hamilton.

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Llega al Movistar Arena de Bogotá

Aunque la gira llevará a Hamilton por diferentes regiones del país, Bogotá representa un capítulo especial.

El próximo 3 de abril de 2027, el artista llegará por primera vez al Movistar Arena como protagonista de su propio espectáculo, después de haber construido una carrera que lo ha llevado desde Cartagena a algunos de los escenarios más importantes de Colombia y a nuevas audiencias internacionales.

Para Hamilton, este concierto representa además la materialización de un sueño.

“Para mí es algo muy importante, he tenido muchas visiones en ese escenario. Es un sueño que tengo desde que empecé y es algo que uno como artista colombiano quiere hacer. Voy a brindar uno de los shows más grandes de mi carrera; es mi regalo para la gente”, dijo.

El espectáculo en Bogotá será una celebración del universo AfroRockStar, con los sonidos afrocaribeños y los grandes éxitos que han acompañado la evolución del artista, entre ellos Madrid, Mi Reina, Gata Oficial, 4Life y Quién me mandó?, canción con la que alcanzó el número uno de Shazam Colombia y se posicionó en tendencias de YouTube.