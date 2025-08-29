Cultura
Hamilton estrena ‘Afrorockstar’: álbum que le apuesta al afrobeats en Colombia y que lo ubica en la esfera musical
El cartagenero lanzó una obra que celebra sus raíces afrocaribeñas, su identidad urbana y su ascenso musical.
Hamilton, conocido como el AfroRockstar, lanza oficialmente su esperado álbum ‘AfroRockstar’, un proyecto de 21 canciones que fusiona afrobeats con sonidos caribeños, urbanos y globales, marcando un antes y un después en su carrera.
Con una cuidada producción internacional y colaboraciones con algunas de las voces más reconocidas de la música latina, el álbum posiciona a Hamilton como uno de los artistas colombianos más innovadores y visionarios de su generación.
“Este álbum es mi carta de presentación al mundo. Es un homenaje a mis raíces, a Cartagena, pero también aportar a la internacionalización del afrobeats hecho en Colombia”, afirma Hamilton.
“En AfroRockstar hay fiesta, hay calle, hay vida… pero, sobre todo, hay verdad y mucha música hecha con el corazón”.
Sonidos en 'Afrorockstar’ de Hamilton
AfroRockstar reúne 21 tracks que incluyen colaboraciones con artistas de primer nivel como Farruko, Ryan Castro, De La Ghetto, Nanpa Básico, Yelex, Hector Nazza, Maisak y Danilo, entre otros.
El disco cuenta con la producción de reconocidos nombres de la industria como Daramola, The Prodigiez, Derbeat, Zetto, Maff, Golden, Hake, Yelex, Flambo, Noize, Jao Beat y Rafa “Eleven”, junto al reconocido MOSTY como ingeniero de mezcla y máster, quienes aportaron su experiencia para dar al álbum un sonido global sin perder la esencia afrocaribeña.
Entre sus temas destacados figuran:
Trayectoria musical de Hamilton
Originario de Cartagena de Indias, Hamilton pasó de compartir su música en redes a convertirse en uno de los nombres más comentados de la escena urbana y afrobeats en Colombia.
Su autenticidad, su capacidad para reinventar sonidos y su proyección internacional lo han llevado a compartir estudio con artistas consagrados y a presentarse en escenarios clave.
Con su EP ‘Los Reyes del Mar’ y temas como 'A poca luz’ (ft, Ryan Castro), ‘El Problema (2020)’, Hamilton ya había mostrado su potencial.
Ahora, con AfroRockstar, llega para consolidar su identidad como un artista que rompe etiquetas, conecta culturas y propone un sonido propio desde Latinoamérica hacia el mundo.
Con solo 26 años, Hamilton ha convertido su sobrenombre ‘AfroRockstar’ en un movimiento.
Desde Cartagena, su música se proyecta ahora hacia escenarios internacionales, llevando consigo la fuerza de su identidad afrocolombiana y el sonido fresco que lo distingue como uno de los artistas más prometedores de la región.
