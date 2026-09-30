Hamilton sorprende y anuncia su primer Movistar Arena; promete “uno de los shows más grandes” al ritmo de afrobeats

Hay escenarios que representan una meta, y hay otros que representan todo lo que ha sucedido antes para llegar hasta allí. Para Hamilton, el próximo 3 de abril de 2027 será ambas cosas.

Hamilton estrena ‘Afrorockstar’: álbum que le apuesta al afrobeats en Colombia y que lo ubica en la esfera musical

El artista cartagenero anuncia su primer concierto como artista principal en el Movistar Arena de Bogotá, un nuevo paso en una carrera que en los últimos años ha llevado los sonidos afrocaribeños de Cartagena a algunos de los escenarios más importantes del país y a nuevas audiencias internacionales.

La cita será a las 8:00 p. m., en una noche en la que Hamilton llevará por primera vez su universo musical a uno de los escenarios más imponentes de Colombia.

Tras una exitosa gira nacional y el rotundo éxito de su primer álbum de estudio Afrorockstar, el Pelaito de Cartagena se prepara para conquistar, por primera vez, uno de los escenarios más importantes del país.

Hamilton llegará al Movistar Arena de Bogotá el próximo 3 de abril con un espectáculo sin precedentes en el que los ritmos afro-caribeños y especiales invitados serán protagonistas. El Movistar Arena se convertirá, por una noche, en el epicentro de los afrobeats por cuenta del Afrorockstar.

Este hito es realmente especial para el artista cartagenero, quien afirmó:

“Para mí es algo muy importante, he tenido muchas visiones en ese escenario. Es un sueño que tengo desde que empecé y es algo que uno como artista colombiano quiere hacer. Voy a brindar uno de los shows más grandes de mi carrera; es mi regalo para la gente”.

El concierto será la oportunidad para cantar a todo pulmón éxitos como Madrid, Mi reina, Gata oficial, 4Life, y su reciente éxito Quién me mandó? con el que conquistó tendencias de Youtube y alcanzó #1 de Shazam Colombia.

Tras colaborar con artistas de la talla de Ryan Castro, Farruko, De La Ghetto, Nampa Basico, Justin Quiles, Lenny Tavares, Mau y Ricky, entre otros. Hamilton llega a su primer Movistar Arena en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Hamilton llegará al Movistar Arena de Bogotá en el año 2027. Foto: Cortesía

Concierto de Hamilton en Bogotá: precios y boletería

Estas son las localidades y precios de la presentación

Platea : $200.000 + servicio

: $200.000 + servicio Tribuna Fan Sur: $350.000 + servicio

$350.000 + servicio Piso 2: $200.000 + servicio

$200.000 + servicio Piso 2 (Niños 206 - 214): $157.000 + servicio

$157.000 + servicio Piso 2 Vista Parcial: $139.000 + servicio

$139.000 + servicio Piso 3: $99.000 + servicio

$99.000 + servicio Piso 3 Vista Parcial: $89.000 + servicio

$89.000 + servicio Experiencia VIP Hamilton: $250.000 + servicio

El anuncio llega después de un año especialmente importante para el artista.

Durante 2026, Hamilton se presentó en La Solar Medellín, compartió escenario con Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot y fue invitado a varios shows de J Balvin, ampliando progresivamente su presencia en escenarios de gran formato.

En paralelo, su música ha encontrado una fuerte respuesta en plataformas digitales, donde se ha viralizado en repetidas ocasiones, y su impacto ha aportado para consolidarlo como uno de los artistas con mayor proyección internacional en este momento, destacando como portada de Forbes 30 under 30 y siendo seleccionado por Youtube Global para el Foundry 2026, entre otros hitos.

Hamilton recibe seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra y se posiciona como uno de los reyes del ‘afrobeats’ en Colombia

A esto se suman seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026 y su nominación a los Premios Juventud 2026, consolidando el reconocimiento que Hamilton viene obteniendo dentro de la industria musical.

Recientemente, el artista anunció su nuevo álbum “El pelaito de CTG”, que ha generado gran expectativa y se suma a este importante anuncio.