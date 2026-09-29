Teatro Colsubsidio cierra el último trimestre de 2026 con broche de oro: una programación musical para todos los públicos

Lo primero que sonó en el Teatro Colsubsidio fue la Novena sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Colombia, el 7 de mayo de 1981. La sala, diseñada por el arquitecto estadounidense Peter Albrecht, se levantó sobre la calle 26, al lado de lo que hoy es el Parque del Renacimiento, con tres niveles, un escenario giratorio y cerca de 1.000 sillas.

En sus primeros ocho meses, el teatro programó 65 funciones a las que asistieron 46.000 personas. Desde entonces, por su escenario han pasado artistas como la Sinfónica de Viena, el Ballet de Cuba, el mimo Marcel Marceau, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Totó la Momposina, Gilberto Santa Rosa y ChocQuibTown.

Este año, el Teatro Colsubsidio llega al último trimestre con una programación que confirma su lugar como escenario para grandes eventos y públicos muy distintos. Entre el 3 de octubre y el 14 de noviembre, recibirá conciertos por la paz, propuestas para familias con niños, vallenato, salsa con orquesta sinfónica, rock colombiano, reggae, música afrocolombiana y orquestas tropicales.

Grandes voces como Yuri Buenaventura, Luis Enrique, Los Billos Caracas Boys, Los Corraleros de Majagual, entre otras, harán del escenario del Teatro Colsubsidio una experiencia memorable para familias, melómanos o todo aquel que desee vivir una noche de buena música.

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Arranca la temporada

La temporada arranca el domingo 4 de octubre, a las 11:00 a. m., la cantautora Marta Gómez y Cantoalegre presentarán Mil secretos, una producción musical conjunta, nominada al Grammy Latino que llega al teatro en un concierto íntimo, pensado para disfrutar en familia con canciones de su repertorio para niños. Al terminar la función, Gómez firmará ejemplares del libro del proyecto.

Billo's Caracas Boys, una orquesta musical venezolana fundada por el dominicano-venezolano Luis María Frómeta. Foto: Cortesía Teatro Colsubsidio

Una semana después, el domingo 11 de octubre a la misma hora, Tu Rockcito, la banda ganadora del Latin Grammy, lanzará Dinosaurios, un concierto que invita a descubrir la prehistoria a través de preguntas, juegos y canciones. El recorrido va desde los días de los dinosaurios sobre la Tierra hasta su extinción, y en escena aparecen también científicos, placas continentales, aves, iguanas y rocas extraterrestres. La edad mínima de ingreso es de 3 años.

Música para todos

El jueves 22 de octubre, a las 7:30 p.m., Felipe Peláez llegará al teatro con un concierto centrado en el lenguaje que ha definido su carrera: el vallenato. La propuesta apuesta por el diálogo entre la voz y el acordeón, el espíritu de la canción vallenata y las historias personales que lo han convertido en una de las figuras más queridas de la música colombiana.

Ese fin de semana, viernes 23 y sábado 24 de octubre, a las 7:30 p.m., Yuri Buenaventura presentará Yuri Buenaventura Sinfónico, un espectáculo que une la salsa con una orquesta sinfónica. En el concierto, el cantante, compositor y sonero del Pacífico colombiano hará un repaso por sus éxitos más reconocidos y sus composiciones más emblemáticas.

Finalmente, el jueves 12 de noviembre, a las 7:30 p.m., será el gran regreso de Ekhymosis, una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock colombiano. El proyecto reúne a tres músicos de la etapa más reconocida de la banda: José Lopera en la batería, Andy García en el bajo y los coros y Toby Tobón en la guitarra líder. La voz estará a cargo del cantante Sebastián Yepes.

Los Corraleros de Majagual, un conjunto de música tropical colombiana creado en 1962 por iniciativa de Antonio Fuentes. Foto: Cortesía Teatro Colsubsidio

Eventos variados

La programación del Teatro Colsubsidio se completa con otros cinco conciertos que amplían la variedad de la temporada. El jueves 15 de octubre llegará Yellowman, el primer DJ jamaiquino en firmar con una gran discográfica estadounidense y una de las figuras que llevaron el dancehall a escala global. Dos días después, el sábado 17 de octubre, Alexis Play presentará su propuesta en formato big band, con la que mezcla los ritmos afrodescendientes del Pacífico colombiano con el hip hop, la electrónica y el funk.

El viernes 30 de octubre será el turno del nicaragüense Luis Enrique, conocido como el Príncipe de la Salsa. En noviembre, la orquesta venezolana Billo’s Caracas Boys, fundada en 1940 por Luis María Frómeta, dará dos funciones el sábado 7 a las 3:30 p.m. y a las 7:30 p.m.

La temporada cierra el sábado 14 de noviembre con Corraleros Dinastía Gutiérrez y su espectáculo Los herederos del trono, un homenaje a la música de la costa Caribe que popularizaron Los Corraleros de Majagual.

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*Contenido elaborado con el apoyo de Colsubsidio.