Estrenos de Netflix para octubre 2026: documental de Matthew Perry y nueva temporada de ‘Lupín’ entre lo más esperado

Netflix prepara una serie de novedades para octubre, mes en el que incorporará a su catálogo diferentes propuestas de entretenimiento dirigidas a los usuarios de Colombia y otros países de Latinoamérica. Entre los lanzamientos anunciados se encuentran películas, series, documentales y producciones originales que estarán disponibles a lo largo de las próximas semanas.

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La plataforma de streaming buscará ampliar sus opciones con historias de distintos géneros, combinando títulos que llegarán por primera vez al servicio con nuevas entregas de producciones que ya han despertado el interés de los espectadores.

Los estrenos se realizarán de manera progresiva durante julio, por lo que los suscriptores podrán encontrar novedades en diferentes fechas. Con esta programación,Netflix pretende diversificar su catálogo y ofrecer alternativas para quienes disfrutan de las películas, las series y los contenidos documentales.

Series y documentales que llegan a Netflix en octubre de 2026

1 de octubre

‘Al este del Edén’

‘Rompiendo el hielo’

2 de octubre

‘Schumacher 94: Nace una leyenda’

‘#Amor’

4 de octubre

‘La caja azul’

7 de octubre

‘El círculo’

‘¿Quién es Martin Mull?’

‘Machos de verdad’

8 de octubre

‘Bajo la superficie’

9 de octubre

‘El hotel embrujado’

‘La chispa del amor’

‘Doctora X’

‘Aquel’

12 de octubre

‘Liberen a Leonard Peltier’

13 de octubre

‘La trampa’

‘Tyson’

14 de octubre

‘Tras los pasos de Gary Glitter’

15 de octubre

‘La diplomática’

‘Hollywood Arts’

16 de octubre

‘Norm MacDonald: Una vida nada normal’

‘El discípulo’

‘Criminales organizados’

20 de octubre

‘Cyberpunk: Edgerunners’

22 de octubre

‘¿Por casualidad hablaban de mí?’

‘Nadie quiere esto’

23 de octubre

‘Grande de España’

‘Lupin’: nueva temporada

25 de octubre

‘Mi feliz matrimonio: Episodios especiales’

26 de octubre

‘El de Matthew Perry’

30 de octubre

‘SCTV: Ese gran programa de TV que no sabías que existía’

Películas que llegan a Netflix en octubre de 2026

1 de octubre

‘Ricos sin dinero’

2 de octubre

‘Las cartas de la vida’

7 de octubre

‘Cada vez menos extraño’

9 de octubre

‘Animales’

14 de octubre

‘Cada día nace un listo’

15 de octubre

‘La tormenta’

16 de octubre

‘Lo dejamos acá’

20 de octubre

‘Todos los colores’

30 de octubre

‘Colisión’