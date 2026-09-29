Sharjah no es solo un emirato, o el tercero mas grande de los Emiratos Árabes Unidos, es aquel que ve en la preservación de sus tradiciones culturales, de sus artes, arquitectura, literatura e historia islámica su mayor capital.

La gran mezquita de Sharjah es una de las fantásticas muestras de arquitectura de Sharjah. Foto: Getty Images

No por nada fue nombrada por la Unesco la Capital Cultural del Mundo Árabe en 1998 y la Capital Mundial del Libro en 2019, aparte de que su capital, del mismo nombre, alberga uno de los eventos literarios más grandes del mundo: la Feria Internacional del Libro de Sharjah.

Tampoco es gratuito su reconocimiento patrimonial, una vasta colección de más de 20 museos de primer nivel, como el de la Civilización Islámica o el de Arte, y la imponente área histórica restaurada Heart of Sharjah.

El Museo de Arte de Sharjah está en el centro de la ciudad de Sharjah. Foto: Getty Images

Y ni los mercados escapan de la historia y la conservación. Zoco Al Markazi es un mercado de artesanías, joyas, alfombras y antiguedades de arquitectura islámica.

Al tiempo, la modernidad se abre paso: en medio del clima de la urbe se alza Rain Room, una instalación de arte que permite caminar bajo la lluvia sin mojarse.

Zoco Al Markazi es un mercado de artesanías, joyas, alfombras y antiguedades de arquitectura islámica. Foto: Getty Images

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La riqueza del emirato su extiende más allá de su capital.

En el enclave costero de Khor Fakkan, en el golfo de Omán -famoso por sus playas-, yace un anfiteatro de estilo romano, mientras que en la Isla Noor, una mezcla de ciudad con jardines, instalaciones de arte y la Casa de las Mariposas, está una de las mezquitas más impresionantes del emirato.

La Isla Noor, una mezcla de ciudad con jardines, instalaciones de arte y la Casa de las Mariposas. Foto: Getty Images

Así, este emirato -único al tener dos costas, en el Golfo de Omán y en el Pérsico- llega a Bogotá como el gran hub editorial de su región a través de la Sharjah Book Authority.

Para la Cámara Colombiana del Libro (CCL), su participación en la 39.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá abre un puente sin precedentes para la traducción de obras, la circulación de autores y la generación de negocios directos entre el mercado del libro hispano y el árabe.

¿Por qué Sharjah es el invitado de honor de la FILBo 2027?

Cuando en 2019 la ciudad de Sharjah fue elegida la Capital Mundial del Libro, fue reconocida su trayectoria nacional e internacional en la promoción del libro y la lectura, una apuesta que integraba iniciativas de lectura, inclusión, patrimonio, infancia y desarrollo de la industria editorial.

Esa apuesta fue articulada a través de la Sharjah Book Authority, entidad creada en 2014 que impulsa el desarrollo de la industria editorial y programas de intercambio cultural y de conocimiento a través del libro, así como responsable de proyectos como la Feria Internacional del Libro de Sharjah y el Festival de Lectura Infantil de Sharjah, que fomenta el amor por la lectura, el aprendizaje y la creatividad entre niños y jóvenes.

La Feria Internacional de Sharjah de 2023. Foto: Anadolu via Getty Images

El ecosistema editorial de Sharjah incluye también Sharjah Publishing City, una zona franca -la primera del mundo- especializada para empresas vinculadas a la publicación e impresión, concebida como un espacio para el desarrollo de compañías de esta industria y su conexión con mercados internacionales.

La traducción constituye otro de los ejes de la estrategia editorial de Sharjah y la Book Authority, que promueve la traducción y circulación de obras entre el árabe, el inglés y otras lenguas, para contribuir al intercambio de autores e historias entre distintas comunidades lectoras, a la vez que para expandir los mercados en los que se mueven las obras de este emirato.

La mezquita del rey Faisal. Foto: Getty Images

Y estos son los puntos de contacto de este emirato con la FILBo. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, como un espacio cultural, editorial y profesional que reúne a lectores, autores y a diferentes actores de la cadena del libro, propicia el encuentro, el diálogo, la circulación de ideas y el intercambio cultural.

Y es a través de su programación cultural y profesional como la FILBo conecta a Colombia con el mundo y fortalece la relación entre los libros, la lectura, la cultura y las distintas voces que hacen parte de este ecosistema.

La llegada de Sharjah como invitado de honor permite que la FILBo 2027 amplíe sus conversaciones y genere nuevos espacios de intercambio cultural y profesional, además de reunir a dos naciones, quizá erróneamente consideradas diametralmente opuestas, alrededor del libro.

La Feria Internacional de Sharjah es una de las más importantes del mundo. Foto: Anadolu via Getty Images

Y es que los vínculos históricos entre el mundo árabe y Colombia existen, aunque no estén siempre presentes en la memoria inmediata. Basta recordar la presencia árabe en novelas Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, así como en la literatura latinoamericana. Y ni hablar de la enorme riqueza linguística que el árabe le ha proporcionado al español, o de la huella gastronómica árabe habita en Colombia, especialmente en regiones como la Caribe.

Así, acercarse a autores, obras y expresiones culturales de los Emiratos Árabes Unidos es una manera de recordar también las raíces compartidas. Ahí radica el valor de que el emirato de Sharjah sea el invitado de honor de la FILBo 2027, que se llevará a cabo del 20 de abril al 3 de mayo.

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¿Qué piensa Sharjah de ser el invitado de honor a la FILBo 2027?

En el evento protocolario de presentación de la FILBo 2027, que se realizó en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el pasado viernes 25 de septiembre, Ahmed Al Ameri, CEO de Sharjah Book Authority, dijo categórico:

“Cuando decimos hoy que Sharjah se encuentra con Bogotá, estamos construyendo sobre nuestro conocimiento compartido y nuestros profundos vínculos culturales, registrados en libros que ayudan a mantener viva nuestra relación”.

La ciudad de Sharjah es la capital del emirato del mismo nombre, el tercero más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ello, sumado al reconocimiento que Bogotá le hace a la relevancia cultural que los Emiratos Árabes Unidos y Sharjah han construido a nivel global, completan la visión del emirato sobre su participación:

“El proyecto cultural de Sharjah es el resultado de la visión de Su Alteza el Jeque Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y Gobernador de Sharjah, quien siempre ha situado los libros en el centro del desarrollo, la preservación del conocimiento y las conexiones entre las personas. Su Alteza Bodour Al Qasimi continúa ampliando la presencia cultural internacional del emirato mediante alianzas y nuevas oportunidades para que escritores, editores y traductores lleguen a nuevos lectores y mercados”.

“Cuando decimos hoy que Sharjah se encuentra con Bogotá, estamos construyendo sobre nuestro conocimiento compartido y nuestros profundos vínculos culturales, registrados en libros que ayudan a mantener viva nuestra relación”. Ahmed Al Ameri, CEO de Sharjah Book Authority

Presentación del emirato de Sharjah como invitado de honor a la FILBo 2027. Palacio de San Carlos, septiembre 25 de 2026. Foto: Corferias / Johan Pinzón

Y qué dice Colombia

Adriana Ángel, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá:

“Queremos que la presencia de Sharjah en la FILBo trascienda los libros y sea una oportunidad para acercar a nuestros visitantes a nuevas voces, tradiciones y formas de entender la cultura. La internacionalización es una de las líneas de acción de la FILBo y una apuesta por conectar a Colombia con otras culturas y, al tiempo, proyectar a nuestros autores y sus obras hacia nuevos escenarios. En 2027, Sharjah será un punto de encuentro que nos permitirá ampliar ese diálogo entre Colombia, América Latina y el mundo árabe”.

Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro:

“La presencia de Sharjah en la FILBo representa una oportunidad para fortalecer la conexión de la industria editorial colombiana con nuevos actores, mercados y circuitos internacionales. Este encuentro permitirá a editores, agentes, traductores y autores generar nuevas relaciones, explorar oportunidades de colaboración y ampliar la circulación de sus obras. Queremos que este intercambio sea también una puerta de entrada para que los libros, autores y contenidos colombianos encuentren nuevos lectores y espacios de circulación en el mundo árabe y en otros mercados internacionales”.

Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, en la presentación del emirato de Sharjah como invitado de honor a la FILBo 2027. Palacio de San Carlos, septiembre 25 de 2026. Foto: Corferias / Johan Pinzón

Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias:

“Bogotá es una ciudad que recibe al mundo a través de sus grandes encuentros, y la FILBo es uno de los escenarios donde esa vocación internacional se hace visible. En 2027, Sharjah nos permitirá tender un puente con una región con la que queremos profundizar nuestros vínculos culturales y de conocimiento. Cada edición de la FILBo nos permite ampliar las fronteras de la Feria y conectar a Colombia con nuevas culturas, voces e historias. La llegada de Sharjah será una oportunidad para seguir haciendo de Corferias un punto de encuentro para el conocimiento, la cultura y el intercambio internacional”.

Andrés López, presidente de Corferias, en la presentación del emirato de Sharjah como invitado de honor a la FILBo 2027. Palacio de San Carlos, septiembre 25 de 2026. Foto: Corferias / Johan Pinzón

Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas BibloRed:

“La elección de Sharjah como Invitado de Honor de la 39.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, representa una oportunidad para profundizar el intercambio cultural entre Bogotá y esta ciudad, reconocida internacionalmente por su apuesta por el libro, la lectura y la promoción de la industria editorial. Esta designación llega después de una edición de FILBo en la que Bogotá reafirmó la importancia de la cultura escrita como motor de encuentro, participación e intercambio cultural: en 2026, el pabellón 5A ‘LEO: sinfonía del silencio’ recibió cerca de 50.000 visitantes durante los 14 días de feria, y desarrolló más de 100 actividades. A esto se sumó FilBo Ciudad, con más de 60 actividades en más de 30 espacios culturales y bibliotecas públicas, ampliando el alcance de la feria a distintos territorios de Bogotá y preparando el escenario para que en 2027 la ciudad reciba la literatura, producción editorial y riqueza cultural de Sharjah”.

Paola Holguín, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia:

“Desde el Ministerio de Cultura siempre hemos acompañado la Feria del Libro de Bogotá, uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina, que desde hace casi 40 años reúne todo el sector editorial y los lectores, además de una rica agenda cultural y conversaciones que fortalecen la democracia y la institucionalidad (...) Que esta sea una oportunidad para pensar y repensar sobre nuevas formas de producir y circular contenidos, sobre cómo traducimos los esfuerzos en promoción del libro y la lectura en mayor índice de libros por habitante al año y mayor comprensión, y en una mejor conexión con el mundo y los mercados”.

Presentación de la FILBo 2027 y su invitado de honor: el emirato de Sharjah. De izquierda a derecha: Adriana Cecilia Ángel Forero, directora de la FILBo; Ahmed Al Ameri, CEO de Sharjah Book Authority; Elisa Mercedes Fuentes Mejía, directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, encargada de las funciones del Despacho de la Viceministra de Asuntos Multilaterales; Paola Holguín, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia; Mohamed Abdulla Al Shamsi, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Colombia; Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias; Emiro Aristizábal Álvarez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro; Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas BibloRed. Foto: Corferias / Johan Pinzón

La FILBo 2026 en cifras

563.000 visitantes durante 14 días de programación.

durante 14 días de programación. 1.285 citas de negocio en dos días del Salón Internacional de Negocios.

en dos días del Salón Internacional de Negocios. 4′976.795 dólares alcanzó la expectativa de negocios.

alcanzó la expectativa de negocios. 6 fellows internacionales : Alemania, Brasil, Canadá, Estonia, India y República Checa.

: Alemania, Brasil, Canadá, Estonia, India y República Checa. 19 compradores internacionales, de Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Guatemala, India, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Checa y República Dominicana.