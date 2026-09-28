No es un hecho menor, especialmente en un presente tan convulso como el que se vive globalmente. Por primera vez se realizará en Colombia un encuentro internacional de la magnitud que exige Simone Weil, consagrado a su pensamiento.

El coloquio abordará su obra a partir de una de sus preocupaciones fundamentales: la violencia y el poder de la fuerza sobre los seres humanos. La guerra, la opresión, el sufrimiento, la justicia, la belleza y el bien

El coloquio abordará su obra a partir de una de sus preocupaciones fundamentales: la violencia y el poder de la fuerza sobre los seres humanos. La guerra, la opresión, el sufrimiento, la justicia, la belleza y el bien serán algunos de los temas desde los cuales se discutirá la actualidad de su pensamiento.

Byung-Chul Han presenta ‘Sobre Dios. Pensar con Simone Weil’

El escritor y filósofo Juan Manuel Ruiz Jiménez, del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, y la filósofa Emilse Galvis, del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinan el coloquio internacional, que han llamado Simone Weil contra la violencia. Este encuentro reunirá el 1 y 2 de octubre de 2026 en la Universidad del Norte, Barranquilla, a destacados investigadores de Europa y América Latina para pensar la vigencia de una de las grandes pensadoras del siglo XX.

Entre los participantes se encuentra Robert Chenavier, presidente de la Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil, junto con Rosa Rius Gatell, Alejandro Del Río Hermann, Emilia Bea, Carmen Revilla y Mariano Del Cueto, entre otros investigadores y especialistas.

Simone Weil, contra la violencia / Coloquio 2026 Foto: cortesía UniNorte PUJ / A.P.I.

Año 2025 o el advenimiento de la distopía. Parte III: ¿La distopía es ahora?

En la obra de Simone Weil se hallan elementos de reflexión valiosos para entender la violencia estructural del ser humano y quizá la llave maestra para apaciguar al mundo contemporáneo

Al respecto del evento y la motivación para crearlo, Juan Manuel Ruiz explica que todo nace de “la convicción de que en la obra de Simone Weil se hallan elementos de reflexión valiosos para entender la violencia estructural del ser humano y quizá la llave maestra para apaciguar al mundo contemporáneo”.

Sobre Simone Weil

La investigadora Sofía Esteban Moreno plantea en su artículo Simone Weil y el arte de prestar atención ‘suspendiendo el pensamiento’ que “La filósofa francesa Simone Weil (1909-1943) propuso hace casi un siglo una concepción de la atención que, lejos de quedar obsoleta, sigue hoy más vigente que nunca. En 1942 escribió el ensayo Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios. Lo dirigió al dominico Joseph-Marie Perrin, como guía para acompañar a jóvenes cristianos. Aunque el texto tiene un trasfondo religioso, sus ideas pueden leerse en clave universal”.

Simone Weil, contra la violencia / Coloquio 2026 Foto: cortesía UniNorte PUJ / A.P.I.

“El enemigo es ese 1 por ciento, y somos más que ellos”: Dan Hoff de Gurriers habla con Arcadia

En Simone Weil: Pasión y autenticidad, Santiago Iñiguez de Onzoño postula que “Weil es uno de los ejemplos extremos en los que la vida encarna las creencias personales, incluso a costa de la salud y de la propia muerte. Es difícil encuadrar su pensamiento en una corriente distintiva, incluso categorizarla como filósofa, mística o escritora.

Weil inspiró a personas tan dispares como Susan Sontag, Carlos Fuentes, el papa Pablo VI o Albert Camus

Su pensamiento construye puentes con la filosofía de Platón, que intenta conciliar con el cristianismo e incluso con algunos planteamientos de la filosofía marxista. Ha inspirado a personas tan dispares como Susan Sontag, Carlos Fuentes, el papa Pablo VI o Albert Camus, que recopiló su obra para la editorial Gallimard.

Durante su vida conoció a personajes como Trotsky o De Gaulle quien, aunque contó con ella para algunas actividades del gobierno francés en el exilio, dijo de ella “¡Pero si está loca!”. Mary Warnock, filósofa y autora del libro Women Philosophers, la excluyó de su selección de pensadoras contemporáneas por considerarla una mística y adherirse a principios religiosos, más que a una estricto criterio filosófico".