Año 2025 o el advenimiento de la distopía. Parte III: ¿La distopía es ahora?

Lo que quiero hacer notar es que, si en la contemporaneidad siguen proliferando las obras de corte distópico, no es debido a un efímero efecto de moda; sino porque todos hoy nos sentimos íntimamente conectados al lenguaje y modos de pensar de la distopía, es decir, nos sentimos intensamente amenazados, y no faltan las razones. Para limitarnos a los últimos años, el desencadenamiento del covid-19 es la prueba de que o bien no nos estamos relacionando debidamente con el medioambiente -si su origen es animal, como el murciélago-, o bien hay un manejo irresponsable de las tecnologías biológicas -hipótesis de fuga de un virus experimental del laboratorio de virología de Wuhan-. Aunado a esto, el problema del cambio climático ya no es un pronóstico, sino una realidad. En este momento en que escribo, bosques y barrios enteros arden en California y está probado que el año 2024 fue el más caliente desde la era preindustrial.