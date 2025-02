Año 2025 o el advenimiento de la distopía. Parte II: De la utopía a la distopía

Por lo menos en Occidente, ya no fueron toleradas las monarquías absolutas, pero una nueva categoría de escasos privilegiados volvía a acumular la mayoría de los recursos, y si bien estos ya no argüían el subterfugio del derecho divino para legitimar sus privilegios, como lo hicieran nobles, el clero y los monarcas, ahora amparaban sus fortunas bajo el derecho a la propiedad privada consagrado en Los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero lo que realmente apagó el fuego de la esperanza utópica fue la ahora renovada cara de la guerra, pues con las nuevas armas ahora era más devastadora que nunca. En efecto, a inicios del siglo XX, tanto el grueso del progreso técnico y científico, como los amplios márgenes de riqueza generados no se emplearon en políticas para paliar eficazmente la pobreza de la población mundial y mantener la paz; por el contrario, se destinaron masivamente hacia el desarrollo de la industria militar. Quedaba claro que el belicismo y el espíritu de conquista de las grandes potencias estaba más vigorizado que nunca.