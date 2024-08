Cassirer contra Hitler: el filósofo kantiano de origen judío que combatió al nazismo

Ernst Cassirer. Imagen: Center for Advanced Research in Phenomenology - CARP. | Foto: Wikimedia Commons.

La llegada al poder de Hitler

El conservadurismo nacionalista se alió con Hitler creyendo que podría manejarlo a su antojo, pero no fue así. Al pertenecer a una familia de origen judío, Cassirer tiene que partir a un exilio desde donde no dejará de combatir al nazismo con sus escritos filosóficos, tal como testimonia su obra póstuma El mito del Estado .

Ilustración frente a las tinieblas del nazismo

No es baladí leer los textos clásicos de una manera u otra. El modo de hacerlo condiciona los rumbos del devenir sociopolítico. Albert Speer , ministro de Armamento y Producción de Guerra de la Alemania nazi, lamentó no haber leído antes a Cassirer –lo hizo en la prisión de Spandau– porque, según confesó, de haberlo hecho quizá no hubiese sucumbido al encantamiento del Führer.

