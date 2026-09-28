Once Caldas busca nuevo DT: lista de candidatos para reemplazar a Hernán Darío Herrera

Hernán Darío Herrera renunció y dejó vacante el cargo como director técnico de Once Caldas. Carlos ‘Panelo’ Valencia trabajará como encargado del equipo profesional, mientras continúa la búsqueda del nuevo timonel.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Deportivo Cali sube a la parte alta

Después de tres años bajo las órdenes del ‘Arriero’, el banquillo del Once quedó libre. La derrota frente a Atlético Bucaramanga colmó la paciencia de los hinchas, que se manifestaron en el Estadio Palogrande y pidieron decisiones drásticas por parte del club.

Dayro Moreno y el plantel de jugadores salieron a respaldar a Herrera en rueda de prensa; sin embargo, la continuidad del DT se hizo insostenible. El sábado por la noche, Once Caldas anunció que había aceptado la renuncia del estratega antioqueño y dejaba a Panelo Valencia como interino.

Lista de candidatos para Once Caldas

Ahora mismo no hay un favorito para asumir las riendas de Once Caldas; sin embargo, el mercado de entrenadores libres tiene varios candidatos con suficiente experiencia para reencausar el barco y lograr la clasificación a cuadrangulares.

Comunicado oficial de Once Caldas sobre Hernán Darío Herrera: anunciaron su reemplazo

Juan Carlos Osorio, por ejemplo, cuenta con el cariño de la afición por el título conseguido en 2010 y está sin equipo desde su salida del Clube do Remo en Brasil. La última experiencia del ‘míster’ en el fútbol profesional colombiano fue en 2022, cuando estuvo al mando de América de Cali.

Estos son algunos nombres que se encuentran sin equipo y pueden ser candidatos para llegar a Once Caldas:

Leonel Álvarez

Alfredo Arias

Oscar Pareja

Reinaldo Rueda

Hernán Torres

Alexandre Guimaraes

Alexis Márquez

Jorge Bava

Jorge Luis Pinto

Alexis García

Once Caldas durante los actos protocolarios en el partido frente a Deportes Tolima Foto: Colprensa

El presente de Once Caldas

Todo dependerá del presupuesto de Once Caldas y las necesidades del nuevo proyecto. La primera condición para el técnico entrante es que consiga meterse en los cuadrangulares, algo que ya se había vuelto costumbre bajo las órdenes de Hernán Darío Herrera.

El ‘Blanco Blanco’ marcha en el décimo puesto de la Liga BetPlay con 12 puntos, es decir, a cuatro de la zona de clasificación. Por delante le quedan ocho partidos pendientes ante Internacional de Bogotá, Llaneros, Independiente Medellín, Millonarios, Deportivo Pereira, Alianza, Águilas Doradas y Atlético Nacional.

Once Caldas tiene una nómina competitiva con Dayro Moreno como principal referente, acompañado por el defensor Andrés Correa, el volante Andrés Colorado y el delantero Jeffrey Zapata.

Durante el proceso bajo las órdenes del ‘Arriero’ Herrera, lograron regresar a los cuadrangulares tras varios años de ausencia y también accedieron a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el primer semestre de este año acabaron en la quinta posición del ‘todos contra todos’ y cayeron en cuartos a manos del Junior de Barranquilla, que más adelante terminó coronándose como campeón.