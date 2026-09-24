El Hay Festival y la Alcaldía de Medellín anunciaron hoy el lanzamiento de Medellín39, un proyecto que seleccionará a los 39 escritores y escritoras de ficción menores de 40 años más destacados de América Latina. La lista completa se dará a conocer en enero de 2027, en el marco de la celebración del Hay Festival en Medellín, momento a partir del cual se realizarán diversos encuentros y actividades que culminarán en septiembre de ese mismo año en la edición 21 de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, con el lanzamiento de una antología coeditada con Anagrama.

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El anuncio se produce en un momento simbólico para la ciudad: en marzo de 2026, la UNESCO designó a Medellín como Capital Mundial del Libro 2027, un reconocimiento que destaca a la capital antioqueña como la segunda ciudad colombiana y la quinta de América Latina en recibir este título, tras Bogotá (2007), Buenos Aires (2011), Guadalajara (2022) y Río de Janeiro (2025). El año de celebraciones de la Capital Mundial del Libro comenzará formalmente el 23 de abril de 2027, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Medellín39 retoma un formato que Hay Festival estrenó hace casi 20 años con Bogotá39, publicada en 2007 precisamente cuando Bogotá ostentaba el mismo título de la UNESCO. Aquella primera lista —que incluyó a autores hoy consolidados en el canon literario latinoamericano— se convirtió en una de las señales más certeras de hacia dónde iba a moverse la narrativa en español en la década siguiente. Medellín39 aspira a repetir ese ejercicio para la generación que empieza a publicar hoy.

El proyecto retoma el legado de Bogotá39, que ayudó a proyectar a autores como Juan Gabriel Vásquez, Pilar Quintana, Alejandro Zambra, Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli y Samanta Schweblin, entre otros. Foto: Hay Festival

La lista de 2007, seleccionada por un jurado integrado por Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince y Óscar Collazos, reunió a 39 autores de 17 países que entonces apenas empezaban a publicar. Entre ellos estaban Juan Gabriel Vásquez y Pilar Quintana, hoy dos de los nombres centrales de la narrativa colombiana contemporánea; el peruanoestadounidense Daniel Alarcón; el chileno Alejandro Zambra; la mexicana Guadalupe Nettel; y el guatemalteco Eduardo Halfon. Casi dos décadas después, sus obras se leen y se traducen en toda la región. Pilar Quintana, de hecho, cierra ahora el círculo: la autora que en 2007 fue seleccionada como una de las voces emergentes de Bogotá39 es hoy uno de los cinco integrantes del jurado que elegirá a los 39 de Medellín39.

Diez años después, en 2017, Hay Festival repitió el ejercicio con una segunda edición de Bogotá39, esta vez bajo la curaduría de Darío Jaramillo, Leila Guerriero y Carmen Boullosa, quienes escogieron a 39 autores de 15 países entre más de 200 nombres propuestos por editoriales de toda la región. En esa lista figuraron Valeria Luiselli y Samanta Schweblin —hoy referentes de la narrativa latinoamericana traducida a decenas de idiomas—, además de Juan Esteban Constaín, Mónica Ojeda, Juan Cárdenas, Giuseppe Caputo y Liliana Colanzi, entre otros nombres que desde entonces han construido carreras literarias de proyección internacional.

Pilar Quintana cierra un círculo: la autora que en 2007 fue seleccionada como una de las voces emergentes de Bogotá39 es hoy uno de los cinco integrantes del jurado que elegirá a los 39 de Medellín39. Foto: Carlos Zárrate

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Después de Bogotá39 el ejercicio se repitió en 2010 en Beirut, coincidiendo con la designación de la capital libanesa como Capital Mundial del Libro 2009. Beirut39 reunió a 39 escritores y escritoras árabes menores de 40 años y se presentó en la Feria del Libro de Frankfurt, con una antología publicada por Bloomsbury. Cuatro años después, en 2014, el proyecto llegó a Port Harcourt, en Nigeria, también Capital Mundial del Libro ese año, con África39, dedicada a nuevas voces del África subsahariana. Medellín39 se suma, así, a una lista de apenas cuatro ciudades en el mundo —Bogotá, Beirut, Port Harcourt y ahora Medellín— donde el Hay Festival ha hecho coincidir su búsqueda de nuevas generaciones literarias con el año en que esa ciudad concentra la atención mundial por sus libros.

La escritora argentina Samanta Schweblin hizo parte de Bogota39. Hoy, sus letras vuelan globalmente. Foto: Random House

Las ediciones de Bogotá39, Beirut39 y África39 demuestran que aparecer en una de estas listas no es un reconocimiento simbólico, sino un punto de inflexión real en la trayectoria de un escritor. Con Medellín39, Hay Festival y la ciudad apuestan a identificar hoy a quienes, dentro de una década, ocuparán ese mismo lugar en el mapa literario de América Latina.

Al respecto, Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival, afirmó: “En 2007 hicimos ese mismo ejercicio por primera vez con Bogotá39, y hoy sabemos que varios de esos nombres son ya referentes de la literatura en español. Volver a hacerlo en Medellín, en el año en que la ciudad es Capital Mundial del Libro, es la oportunidad de señalar otra vez, con diez años de anticipación, quiénes van a estar definiendo la narrativa de nuestra región”.

Cristina Fuentes La Roche (Directora Internacional del Hay Festival). Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

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Por su parte, desde la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín se señaló que “Medellín vive una importante actualización de la infraestructura para una capital creativa y lectora: los Recreos culturales, las salas infantiles de las bibliotecas, el dinamismo que se le imprimió a la Fiesta del Libro y la Cultura para celebrar sus 20 años, y una política pública que pone los libros al alcance de la gente. Ser sede de Medellín39 es la confirmación de que ese trabajo nos posiciona hoy como un centro cultural de referencia para toda América Latina”.

Sobre el proceso de selección

La convocatoria de Medellín39 abre el 20 septiembre de 2026 y cerrará el 30 de octubre. En noviembre, un jurado internacional revisará las postulaciones recibidas a través de hayfestival.com/medellin39, así como las que resulten como producto de un mapeo elaborado por agentes culturales locales en cada país, para definir los 39 nombres finales.

Los criterios de selección son tres: ser nacional de un país de América Latina o pertenecer a su diáspora, tener al menos un libro publicado, y tener menos de 40 años (nacidos en 1988 o después).

El jurado (de lujo)

La selección de los 39 nombres estará a cargo de un jurado internacional integrado por cinco figuras de la literatura y la cultura latinoamericana:

*Pilar Quintana (Colombia), autora de La perra y Los abismos —ganadora del Premio Alfaguara de Novela— y directora editorial de la Biblioteca de Escritoras Colombianas.

*Leonardo Padura (Cuba), novelista y Premio Princesa de Asturias de las Letras, autor de El hombre que amaba a los perros y creador del detective Mario Conde.

*Diamela Eltit (Chile), novelista, ensayista y Premio Nacional de Literatura de Chile 2019.

*Yásnaya Elena A. Gil (México), lingüista y ensayista mixe, autora de Ää. Manifiestos por la diversidad lingüística.

*Diego Luna (México), actor, director y productor, conocido por su trabajo en cine y series internacionales, y cofundador del festival de cine documental Ambulante.

Un jurado de lujo. No podía ser de otra forma. Foto: Hay Festival

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La antología

La antología de Medellín39 será publicada por Anagrama en español —con circulación en América Latina y España— y también en inglés, ampliando el alcance internacional del proyecto respecto a sus ediciones anteriores.

Fechas clave

*30 de octubre de 2026: cierre de la convocatoria.

*26–27 de enero de 2027: revelación de la lista de los 39 seleccionados, en el marco del Hay Festival Forum Medellín 2027.

*17–19 de septiembre de 2027: eventos de Medellín39 en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, con la presencia de los 39 autores y el lanzamiento de la antología.

Más información en hayfestival.com/medellin39