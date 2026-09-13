‘Los mandamases de Colombia’ recorre la historia del poder ejecutivo a través de 195 gobernantes

Los mandamases de Colombia, libro escrito por el periodista Amílkar Hernández, presenta un recorrido por los 195 mandatarios que ha tenido el país y por los orígenes y la evolución del poder ejecutivo durante los últimos 576 años de historia nacional.

La publicación reúne información histórica y periodística sobre gobernantes de distintas épocas, desde los pueblos indígenas y la llegada de los españoles hasta los gobiernos de Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. El contenido incluye datos, cifras, anécdotas y episodios relacionados con la vida pública de los mandatarios.

Entre los temas abordados están los tres vicepresidentes del gobierno de Santos, la atención de Álvaro Uribe a Gabriel García Márquez y los periodistas que daban espacio a Andrés Pastrana.

La obra también recoge episodios de otros gobiernos, como las arepas y el agua de panela para Virgilio Barco, la intervención de Belisario Betancur en televisión, el robo de los corbatines de Julio César Turbay y los tres delfines presidentes de Alfonso López.

También se mencionan la costumbre de Carlos Lleras de mandar a dormir a las 8 de la noche, los llamados ‘gorilas’ de Guillermo León, los 10.000 dólares prestados que afectaron a Marco Fidel Suárez y los 15.000 dólares de pensión anticipada que pidió Rojas.

En los capítulos dedicados a los mandatarios más recientes aparecen asuntos relacionados con Gustavo Petro, entre ellos “Los tuyos, los míos y los nuestros de Petro”.

El libro puede adquirirse en Amazon, Mercado Libre y Marketplace.