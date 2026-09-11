Hay libros cuya estética visual y desenfado narrativo esconden una de las preguntas más punzantes de nuestro tiempo: ¿qué queda de nosotros cuando un sistema decide suprimir el margen de error?

La locura, la mejor herramienta para acercarse a la verdad: ‘No me llames loca’ de Gilraen Eärfalas

En La rebelión del caos (2026), la escritora colombiana Olgalucía Gaviria Ángel parte de un formato ilustrado y lúdico para articular una sátira brillante contra la tiranía de la optimización absoluta. Se trata de un libro-objeto enriquecido por los trazos delicadamente “felinos” de Valentina Arocha Roldán, quien captura con notable sensibilidad la atmósfera de la obra.

Para comprender la riqueza de esta propuesta, conviene situarla en la singular trayectoria de su autora. Guionista, productora y directora de cine y televisión, Gaviria Ángel consolidó una carrera literaria prolífica en su madurez, transitando registros diversos: la introspección poética en Semillas de silencio (2024), la memoria íntima en Conversaciones con mi madre Lucía (2023), los vínculos temporales en El hilo invisible (2022) y El tren de las 11:11 (2023), y la ternura de Conversaciones con mi gata Simona (2019). En esta nueva entrega hace un giro audaz hacia la ciencia ficción, la fantasía digital y la estética del glitch, manteniendo intacta su complicidad con el universo felino.

Guionista, productora y directora de cine y televisión, Gaviria Ángel consolidó una carrera literaria prolífica en su madurez, transitando registros diversos Foto: cortesía / A.P.I.

David Silva, ganador del I Premio de Novela Breve Almadía, habla con Arcadia: “Los entornos nos cambian”

El pulso de la novela descansa en una dialéctica hilarante: Andy, la “bruja analógica”, frente a Kodak, su gato transformado en una pequeña IA insoportable. Andy encarna la resistencia orgánica, la intuición, los calderos con recetas antiguas y la falibilidad como fuente creativa. Kodak personifica la neurosis algorítmica: clasifica, depura y vigila bajo el mandato de HechizoBot 3000. Cuando Andy queda atrapada por accidente en el servidor de esta macrointeligencia obsesionada con depurar lo impredecible de la magia, la trama deviene en una agudaalegoría contemporánea.

El elenco coral sostiene la profundidad del viaje. La abuela Lucy personifica al usuario estándar de redes para recordarnos que “la memoria no es un archivo en la nube, sino una historia compartida alrededor de un fuego”. La bruja Iris encarna el valor caótico del error; el mago Salo rescata la empatía frente al desapego cobarde; la gata Dashi demuestra que el amor es el hackeo definitivo; y Skylar guía con precisión heroica la travesía hacia la Ciudad de Silicio.

Olgalucía Gaviria Ángel, 'La rebelión del caos', Proyectos Sin Límite, 58 páginas, 2026. Foto: cortesía / A.P.I.

‘Bajo mi piel’, de T. J. Klune: del conflicto heroico a la ternura del cuidado

La obra dialoga con la gran distopía humanista: evoca la paranoia tecnológica de Philip K. Dick, la agudeza metafísica de Jorge Luis Borges y la prosa lúcida de Ursula K. Le Guin, atravesadas por la literatura del absurdo. Tras la aventura cómica subyace un dilema urgente: el peligro de ceder el discernimiento a modelos programados para una predictibilidad implacable. Gaviria Ángel nos enfrenta a la paradoja central de nuestro siglo: si construimos un mundo donde equivocarse esté prohibido, lo primero que desaparece es nuestra propia humanidad.

*Magíster en Literatura y librera.