Gente

Hamilton recibe seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra y se posiciona como uno de los reyes del ‘afrobeats’ en Colombia

Estas son las categorías en las que está nominado el cantante cartagenero.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
20 de marzo de 2026, 10:57 a. m.
Hamilton recibió seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra
Hamilton recibió seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra Foto: Cortesía

El ascenso de Hamilton continúa marcando hitos dentro de la industria musical colombiana. El artista ha sido nominado en 6 categorías de los Premios Nuestra Tierra 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la música en el país.

Las nominaciones consolidan un momento clave en su carrera, impulsado por el impacto de su música y su posicionamiento como uno de los principales exponentes del afrobeats en Colombia.

Hamilton estrena ‘Afrorockstar’: álbum que le apuesta al afrobeats en Colombia y que lo ubica en la esfera musical

Este reconocimiento se sustenta en una serie de logros recientes, entre los que se destacan sus colaboraciones con artistas como Ryan Castro, Lenny Tavárez, Farruko y De La Ghetto.

También el haber superado de forma consistente los 2 millones de oyentes mensuales en Spotify; sus dos nominaciones en la más reciente edición de Premio Lo Nuestro; su participación en el partido de Messi en Medellín; su inclusión en listados de Billboard y Rolling Stone USA como uno de los artistas latinoamericanos a seguir en 2026 (siendo el único colombiano presente en ambos); y su aparición en la exclusiva revista norteamericana Galore, donde se resaltó su propuesta estética.

Gente

¿Se molestó? Karina García dijo si estuvo bien el beso de Altafulla, su ex, con Yuli Ruiz, en ‘La casa de los famosos’

Gente

Gabriel de las Casas pegó susto a compañeros en pleno programa de ‘La Luciérnaga’: “Se puso pálido”

Gente

Mariana Gómez, de ‘La reina del flow’, anunció su embarazo; crece la curiosidad por el padre del bebé

Gente

¿De qué murió Chuck Norris? Su familia se pronunció en redes y habló del “repentino” fallecimiento del actor

Gente

Estas son las mejores películas del fallecido Chuck Norris, actor y leyenda de las artes marciales

Gente

Murió Chuck Norris, famoso actor estadounidense, a los 86 años; familia tomó decisión

Gente

Chuck Norris, a sus 86 años, fue hospitalizado de emergencia; rumores sobre su estado de salud

Gente

Hamilton, el cartagenero confirmado para cantar en ‘El Partido de la Historia’, donde Lionel Messi jugará en Medellín

Deportes

Polémica en la F1: Vasseur lanza dura critica a la sanción a Hamilton y admite grave error de Leclerc en la salida

Deportes

Lewis Hamilton alerta a los fanáticos de la Fórmula 1 por estado de salud de uno de los miembros de su equipo: “Ahora está en coma”

YouTube video yvTRN-ZYOMw thumbnail

Nominaciones de Hamilton a los Premios Nuestra Tierra

El cantante cartagenero figura con 6 nominaciones en las siguientes categorías:

  • Mejor Artista Revelación
  • Mejor Artista Urbano
  • Mejor Artista Afrobeat
  • Mejor Canción Afrobeat (con Mi Reina)
  • Mejor Canción Afrobeat (por Flaka - The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider)
  • Mejor Video Nuestra Tierra (por Flaka - The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider)

Entre las menciones más destacadas se encuentra su presencia en las categorías Mejor Artista Revelación, Mejor Artista Urbano y Mejor Artista Afrobeat, reafirmando su papel dentro de un movimiento que ha venido ganando terreno en la música colombiana y latinoamericana.

Adicionalmente, Hamilton también figura en la categoría Mejor Canción Afrobeat con Mi Reina, uno de los temas más relevantes del género en el último año, así como su participación en Flaka, que le ha valido estar nominado en otras categorías que reflejan tanto su crecimiento individual como su impacto en colaboraciones dentro de la escena nacional.

Los Premios Nuestra Tierra 2026, que se celebrarán el próximo 14 de mayo en Bogotá, reúnen a los artistas más influyentes del país en 33 categorías, destacando lo mejor de la producción musical nacional.

Hamiltón lanzó 'Afrorockstar', +album que lo pone en la esfera musical.
Hamiltón lanzó 'Afrorockstar', +album que lo pone en la esfera musical. Foto: Cortesía

Este reconocimiento llega en un momento de expansión para Hamilton, quien ha venido construyendo una propuesta sólida bajo el concepto de AfroRockstar, una identidad que trasciende lo musical y se manifiesta también en su estética, narrativa y visión artística.

Con estas 6 nominaciones, el artista no solo consolida su presente, sino que proyecta su crecimiento hacia escenarios cada vez más relevantes dentro de la industria, posicionándose como una de las apuestas más fuertes del nuevo sonido colombiano.