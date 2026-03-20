Hamilton recibe seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra y se posiciona como uno de los reyes del ‘afrobeats’ en Colombia

El ascenso de Hamilton continúa marcando hitos dentro de la industria musical colombiana. El artista ha sido nominado en 6 categorías de los Premios Nuestra Tierra 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la música en el país.

Las nominaciones consolidan un momento clave en su carrera, impulsado por el impacto de su música y su posicionamiento como uno de los principales exponentes del afrobeats en Colombia.

Hamilton estrena ‘Afrorockstar’: álbum que le apuesta al afrobeats en Colombia y que lo ubica en la esfera musical

Este reconocimiento se sustenta en una serie de logros recientes, entre los que se destacan sus colaboraciones con artistas como Ryan Castro, Lenny Tavárez, Farruko y De La Ghetto.

También el haber superado de forma consistente los 2 millones de oyentes mensuales en Spotify; sus dos nominaciones en la más reciente edición de Premio Lo Nuestro; su participación en el partido de Messi en Medellín; su inclusión en listados de Billboard y Rolling Stone USA como uno de los artistas latinoamericanos a seguir en 2026 (siendo el único colombiano presente en ambos); y su aparición en la exclusiva revista norteamericana Galore, donde se resaltó su propuesta estética.

Nominaciones de Hamilton a los Premios Nuestra Tierra

El cantante cartagenero figura con 6 nominaciones en las siguientes categorías:

Mejor Artista Revelación

Mejor Artista Urbano

Mejor Artista Afrobeat

Mejor Canción Afrobeat (con Mi Reina )

) Mejor Canción Afrobeat (por Flaka - The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider)

- The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider) Mejor Video Nuestra Tierra (por Flaka - The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider)

Entre las menciones más destacadas se encuentra su presencia en las categorías Mejor Artista Revelación, Mejor Artista Urbano y Mejor Artista Afrobeat, reafirmando su papel dentro de un movimiento que ha venido ganando terreno en la música colombiana y latinoamericana.

Adicionalmente, Hamilton también figura en la categoría Mejor Canción Afrobeat con Mi Reina, uno de los temas más relevantes del género en el último año, así como su participación en Flaka, que le ha valido estar nominado en otras categorías que reflejan tanto su crecimiento individual como su impacto en colaboraciones dentro de la escena nacional.

Los Premios Nuestra Tierra 2026, que se celebrarán el próximo 14 de mayo en Bogotá, reúnen a los artistas más influyentes del país en 33 categorías, destacando lo mejor de la producción musical nacional.

Hamiltón lanzó 'Afrorockstar', +album que lo pone en la esfera musical. Foto: Cortesía

Este reconocimiento llega en un momento de expansión para Hamilton, quien ha venido construyendo una propuesta sólida bajo el concepto de AfroRockstar, una identidad que trasciende lo musical y se manifiesta también en su estética, narrativa y visión artística.

Con estas 6 nominaciones, el artista no solo consolida su presente, sino que proyecta su crecimiento hacia escenarios cada vez más relevantes dentro de la industria, posicionándose como una de las apuestas más fuertes del nuevo sonido colombiano.