Hamilton, el cartagenero confirmado para cantar en ‘El Partido de la Historia’, donde Lionel Messi jugará en Medellín

Medellín se prepara para vivir un evento sin precedentes que unirá el fútbol, la música y la cultura global. El próximo 31 de enero, en el Estadio Atanasio Girardot, el cantante colombiano Hamilton será el encargado de llevar toda su música, talento y sabor inigualable a ‘El Partido de la Historia’, el encuentro internacional entre Inter Miami CF y Atlético Nacional que marcará la primera vez de Lionel Messi jugando en Medellín.

Hamilton, reconocido como uno de los grandes exponentes de la música urbana y el afrobeats colombiano, será parte fundamental de esta noche histórica que reunirá a miles de aficionados del fútbol y la música.

Su participación refuerza el carácter cultural y artístico de un evento que trasciende lo deportivo y posiciona a Colombia ante los ojos del mundo.

El cantautor colombiano, originario de Cartagena y conocido como el AfroRockStar, llega a este escenario en uno de los momentos más importantes de su carrera, celebrando sus dos nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías de ‘Artista Nuevo Masculino del Año’ y ‘AfroBeats del Año’ por su éxito ‘Mi Reina’ junto a Nanpa Básico.

Imagen de referencia de hinchas de Nacional en el estadio / Lionel Messi en Inter Miami. Foto: Fotos: Colprensa / Getty Images

Además, cerró el 2025 con la canción número uno en la radio colombiana, 4LIFE, junto a Ryan Castro, consolidándose como una figura clave de la música latina actual.

Con motivo de esta presentación, Hamilton dejó un mensaje en sus redes sociales mostrando su alegría y orgullo por este paso en su carrera.

¡Afrorockstar live en el partido de la historia! Qué honor poder aceptar esta invitación y seguir combinando el arte y el deporte. Este 31 de enero tenemos una cita Inter Miami vs. Nacional. ¡Y por ahí me dicen y qué!“, escribió el cantante.

El Partido de la Historia, que enfrentará a Inter Miami CF (campeón vigente del fútbol estadounidense) contra Atlético Nacional, el club más ganador y representativo del fútbol colombiano, contará con la presencia de Lionel Messi, considerado el máximo referente del fútbol moderno.

El encuentro adquiere un valor aún mayor al convertirse en una de las últimas oportunidades de ver a Messi en vivo en Colombia, en la recta final de su carrera internacional.

Con figuras de talla mundial sobre el césped y la energía musical de Hamilton en el escenario, el Estadio Atanasio Girardot será testigo de una noche irrepetible donde el fútbol, la música en vivo y la cultura colombiana se fusionan en un solo espectáculo.

‘El Partido de la Historia’ no solo quedará grabado en la memoria de los hinchas, sino que marcará un hito para la industria del entretenimiento en Colombia.

Además, Hamilton participará en ‘Bestival - A otro nivel’, una de las fiestas más importantes del Carnaval de Barranquilla, compartiendo tarima junto a grandes colegas de la escena musical, el día sábado 14 de febrero en Explanada Terranova.