Deportes

Messi confesó cuál fue uno de los momentos más crudos que ha vivido en el fútbol: “Me quería morir”

El argentino contó que la pasó muy mal junto a su familia y sufrió mucho durante una época.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

10 de enero de 2026, 11:45 a. m.
Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.
Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Foto: Getty Images

Lionel Messi sorprendió al mundo entero por la manera en la que abrió su corazón durante una reciente entrevista con LUZU TV, donde contó aspectos de su vida personal y profesional.

Una de las cosas que más llamó la atención fue cuando habló de uno de los momentos más duros que ha vivido a lo largo de su carrera deportiva y que está relacionado con la Selección Argentina, a la que llevó a coronarse campeona del mundo en 2022.

Argentina será cabeza de serie en el Mundial 2026, buscando defender su título y seguramente con Messi entre sus figuras.
Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: Getty Images

Messi recordó los momentos complejos que pasó con la albiceleste cuando los títulos no llegaban y las críticas iban en su dirección. “Me dolía y la pasaba mal“, dijo.

“En Barcelona me iba espectacular, era feliz, era mi lugar, pero iba a la Argentina y era un bicho raro. Me puteaban, me iba mal, no se nos daban los resultados“, añadió.

Deportes

Qué canal pasa Barcelona vs. Real Madrid: así puede ver la final de la Supercopa de España

Deportes

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Deportes

Lo descartaron en Millonarios y ahora da su versión tras ir a préstamo a otro club: “Anormal lo que vivimos”

Deportes

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Deportes

Debut de Falcao y otras figuras de la Liga Betplay podría demorarse más de lo esperado: grave problema que afronta la Dimayor

Deportes

Pasó por Santa Fe y Millonarios, pero ahora refuerza al Deportivo Cali: fichaje desde Brasil es oficial

Deportes

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

Deportes

¿Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional? El anuncio de Inter Miami que ilusiona y la bienvenida de Fico Gutiérrez

Deportes

Inter Miami anunció nuevo fichaje desde la Premier League: reemplazará a Jordi Alba

Deportes

Desastre en la visita de Lionel Messi a la India: videos del caos le dan la vuelta al mundo

Lionel Messi se prepara para el retiro: “Me gustaría tener mi propio club”, ¿descarta la dirección técnica?

El número 10 aseguró que la familia era la que más sufría, pues se quedaba en Argentina y escuchaba todos los cuestionamientos. “Se comían los programas, las críticas y muchas cosas de las que no me enteraba porque no las veía”, comentó.

En cambio, él lograba desconectarse de esto en su estadía en Barcelona, el día a día lo hacía olvidar de lo malo y se enfocaba siempre en pensar en lo siguiente.

Su momento más duro llegó cuando perdió la tercera final con Argentina y sintió que era el momento de dar un paso al costado y darle la oportunidad a los que venían detrás.

Lionel Messi acepta que su fin con Argentina se avecina.
Lionel Messi. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Al momento de tomar la decisión, se sintió muy seguro, pero poco a poco comenzó a ver las cosas de manera diferente. “Cuando pensé que no daba más para mí en la Selección, me arrepentí muchísimo. Miraba los partidos por televisión y me quería morir“, confesó.

Tras meditar muy bien, logró echarse para atrás y entendió que el mejor ejemplo que pudo dar es el de nunca renunciar ni bajar los brazos cuando las cosas no salen como se espera.

¿Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional? El anuncio de Inter Miami que ilusiona y la bienvenida de Fico Gutiérrez

Un aspecto muy importante a la hora de volver a la selección fueron sus compañeros y otros integrantes del equipo. “Lo que sentí es que había una generación de chicos que me defendía y que se peleaba con cualquiera para defenderme”, señaló.

“Yo siempre fui igual, nunca actué, siempre fui con los valores con los que me educaron en casa, en Argentina, y lo reforcé en Barcelona”, manifestó.

De hecho, recordó que durante su infancia su papá se la pasaba trabajando todo el día y casi nunca lo veía, fue un ejemplo que lo llevó a convertirse en la persona que es hoy en día.

Tras superar estas dificultades, Messi logró la gloria y en 2022 se alzó con la Copa del Mundo, uno de los momentos más felices que ha tenido a lo largo de su carrera y desde que comenzó a jugar al fútbol cuando era tan solo un niño.

Más de Deportes

Vinicius Junior R of Real Madrid vies with Pedri of Barcelona during the La Liga football match between Real Madrid and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on Oct. 26, 2025. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua via Getty Images)

Qué canal pasa Barcelona vs. Real Madrid: así puede ver la final de la Supercopa de España

Millonarios, con Falcao, calienta motores para su primer partido de pretemporada en Argentina.

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Messi con Argentina.

Messi confesó cuál fue uno de los momentos más crudos que ha vivido en el fútbol: “Me quería morir”

Nómina de Millonarios para la Liga BetPlay 2025-ll.

Lo descartaron en Millonarios y ahora da su versión tras ir a préstamo a otro club: “Anormal lo que vivimos”

Se mueve la tabla en Bundesliga tras el empate del Dortmund: Bayern de Lucho Díaz sonríe.

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026

Debut de Falcao y otras figuras de la Liga Betplay podría demorarse más de lo esperado: grave problema que afronta la Dimayor

Deportivo Cali se hace con un refuerzo que pasó por Santa Fe y Millonarios.

Pasó por Santa Fe y Millonarios, pero ahora refuerza al Deportivo Cali: fichaje desde Brasil es oficial

x

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

Nómina de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2025-ll.

El goleador que la rompió en la Serie A y resistió su llegada a Atlético Nacional: “No puedo”

Radamel Falcao durante su primer entrenamiento en su regreso a Millonarios.

¿Por qué Radamel Falcao puede jugar en Colombia sin pagar tantos impuestos? Jugada maestra de Millonarios

Noticias Destacadas