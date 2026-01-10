Messi confesó cuál fue uno de los momentos más crudos que ha vivido en el fútbol: “Me quería morir”

Lionel Messi sorprendió al mundo entero por la manera en la que abrió su corazón durante una reciente entrevista con LUZU TV, donde contó aspectos de su vida personal y profesional.

Una de las cosas que más llamó la atención fue cuando habló de uno de los momentos más duros que ha vivido a lo largo de su carrera deportiva y que está relacionado con la Selección Argentina, a la que llevó a coronarse campeona del mundo en 2022.

Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: Getty Images

Messi recordó los momentos complejos que pasó con la albiceleste cuando los títulos no llegaban y las críticas iban en su dirección. “Me dolía y la pasaba mal“, dijo.

“En Barcelona me iba espectacular, era feliz, era mi lugar, pero iba a la Argentina y era un bicho raro. Me puteaban, me iba mal, no se nos daban los resultados“, añadió.

El número 10 aseguró que la familia era la que más sufría, pues se quedaba en Argentina y escuchaba todos los cuestionamientos. “Se comían los programas, las críticas y muchas cosas de las que no me enteraba porque no las veía”, comentó.

En cambio, él lograba desconectarse de esto en su estadía en Barcelona, el día a día lo hacía olvidar de lo malo y se enfocaba siempre en pensar en lo siguiente.

Su momento más duro llegó cuando perdió la tercera final con Argentina y sintió que era el momento de dar un paso al costado y darle la oportunidad a los que venían detrás.

Lionel Messi. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Al momento de tomar la decisión, se sintió muy seguro, pero poco a poco comenzó a ver las cosas de manera diferente. “Cuando pensé que no daba más para mí en la Selección, me arrepentí muchísimo. Miraba los partidos por televisión y me quería morir“, confesó.

Tras meditar muy bien, logró echarse para atrás y entendió que el mejor ejemplo que pudo dar es el de nunca renunciar ni bajar los brazos cuando las cosas no salen como se espera.

Un aspecto muy importante a la hora de volver a la selección fueron sus compañeros y otros integrantes del equipo. “Lo que sentí es que había una generación de chicos que me defendía y que se peleaba con cualquiera para defenderme”, señaló.

“Yo siempre fui igual, nunca actué, siempre fui con los valores con los que me educaron en casa, en Argentina, y lo reforcé en Barcelona”, manifestó.

De hecho, recordó que durante su infancia su papá se la pasaba trabajando todo el día y casi nunca lo veía, fue un ejemplo que lo llevó a convertirse en la persona que es hoy en día.

Tras superar estas dificultades, Messi logró la gloria y en 2022 se alzó con la Copa del Mundo, uno de los momentos más felices que ha tenido a lo largo de su carrera y desde que comenzó a jugar al fútbol cuando era tan solo un niño.