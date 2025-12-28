Llegó un anuncio oficial por parte de Inter Miami que ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional. Por medio de sus redes sociales, el elenco de Estados Unidos publicó información de la gira que hará por Sudamérica, donde enfrentará, entre otros, al verde de Antioquia.

“Nuestros campeones están de vuelta. Sudamérica, allá vamos”, reza el post de Inter Miami que despierta emoción en los países de Ecuador, Colombia y Perú, mismos donde el club hará presencia confirmada.

¿Lionel Messi va a jugar ante Atlético Nacional?

El partido entre Inter Miami y Atlético Nacional será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 31 de enero del 2026. Por supuesto, los hinchas verdes van a ver a su equipo, pero la gran pregunta es si Lionel Messi estará en el juego.

Eso solo se sabrá hasta el día del compromiso, pero el post de Inter Miami anunciando la gira por Sudamérica da pistas de que sí, Messi sí estaría en el juego. ¿Por qué? Porque es la principal cara en la imagen que da la información.

Our champions are back 🏆

South America ✈️ here we go!

The #ChampionsTour begins.



↬ https://t.co/JAw03qpjDk pic.twitter.com/LUS1gXr38V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 27, 2025

Fico Gutiérrez le da la bienvenida al Inter Miami de Messi a Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se queda atrás ante la visita que Messi y sus compañeros de Inter Miami harán a Medellín para el juego contra Atlético Nacional. Por medio de sus canales oficiales, el mandatario se pronunció.

“Bienvenido Messi y todo Inter Miami a nuestra Medellín”, acompañado de un emoji con la bandera de Colombia. Se espera una gran asistencia de público al Atanasio para el compromiso; de hecho, la boletería ya está a la venta.

Bienvenido Messi y todo el @InterMiamiCF a nuestra Medellín 🇨🇴. pic.twitter.com/qfGaMGitf0 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 28, 2025

Más sobre la gira de Inter Miami en Sudamérica

Los vigentes campeones de la Major League Soccer (MLS) regresarán a territorio peruano para iniciar su preparación, tal como ocurrió en 2025, aunque esta vez se medirán con Alianza Lima. El encuentro se disputará el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

El equipo dirigido por Javier Mascherano comenzará oficialmente los trabajos el 10 de enero con las pruebas físicas en su centro de entrenamiento en Fort Lauderdale (Florida).

El club copropiedad del exastro inglés David Beckham inaugurará en 2026 su nuevo estadio, pero continuará entrenándose en el Florida Blue Training Center, ubicado a unos 30 minutos del Miami Freedom Park, futura casa de Las Garzas. Tras su paso por Perú, Inter Miami viajará a Medellín para el juego contra Atlético Nacional.

La gira sudamericana concluirá el 7 de febrero en Guayaquil, donde Inter Miami se medirá al Barcelona en el estadio Monumental Banco Pichincha, en lo que será su primer partido ante un club ecuatoriano.

*Con información de AFP