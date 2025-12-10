Los impresionantes precios de boletería para Atlético Nacional vs. Inter Miami de Messi: “¿Es la final del Mundial?”

Atlético Nacional dio un anuncio que paralizó al fútbol colombiano en medio de la final Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima. El equipo verde, tras quedar eliminado en los cuadrangulares, comenzó a alistar la serie definitiva de la Copa Betplay contra Independiente Medellín, analiza el mercado de pases y el departamento comercial se movió para confirmar el amistoso contra Inter Miami en el próximo mes de enero.

El anuncio más reciente fue el amistoso contra Inter Miami, que se jugará el próximo 31 de enero desde las 6:00 pm, hora de Colombia. Pero, más allá de oficializar a Lionel Messi en la capital de Antioquia, la bulla en la hinchada se hizo por los extravagantes precios de boletería para el juego amistoso en el Atanasio Girardot.

En las redes sociales las críticas no paran y muchos han dejado sus comentarios por los increíbles precios para un partido amistoso. Este compromiso ante Atlético Nacional hace parte de una gira del Inter Miami por Colombia, Perú y Ecuador. Más allá de anunciar a la estrella mundial, las boletas solo se consiguen desde 400 mil pesos colombianos en venta directa, lo que causa revuelo entre los fanáticos del club verde.

¡Calentamos motores para un choque histórico! ¡Nacional e Inter Miami jugarán un nuevo partido amistoso!#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/MxHyrqgChr — Win Sports (@WinSportsTV) December 10, 2025

El precio más bajo es de 400 mil pesos para boletas en lateral norte y sur. Oriental general la podrá conseguir desde 800 mil pesos y occidental general desde 2 millones, lo que causó molestias entre los potenciales compradores. Muchos en sus críticas siembran dudas ante la compra y si posiblemente Lionel Messi no viaje a Medellín.

Los precios de boletería para Nacional vs. Inter Miami

Lateral Norte y Sur: 400.000

Oriental General: 800.000

Occidental General: 2.000.000

Según el comunicado oficial, Atlético Nacional no está a cargo de la boletería y tampoco tiene que ver con la organización del evento. Es más, así como Lionel Messi, sería un invitado más para el juego del astro argentino en tierras colombianas.

Pantallazo X. | Foto: Pantallazo X.

“Emilio Rabasa, en representación de NSN, y Óscar Zelaya, en representación de Blue Entertainment, como propietarios oficiales de la gira internacional del Inter Miami CF, han sido las empresas responsables de la organización de dicha gira en varios países de la región. Son ellos quienes otorgaron a esta organización la representación oficial, exclusiva y con plena autoridad para la realización del evento en Colombia”, dice el comunicado oficial del evento.

Lluvia de comentarios en X. | Foto: Pantallazo X.