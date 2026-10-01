Anuel AA y Carabin3 se unen en ‘versAAce’, una historia de excesos y despecho

El artista paisa, Carabin3 presenta una canción junto a una de las figuras fundamentales del trap latino, Anuel AA en un encuentro que nace de una referencia a 3 Some y se transforma en una nueva historia marcada por el exceso, la ausencia y el despecho.

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Después de una destacada participación en Medayoung, la Semana de la Juventud de Medellín, Carabin3 presenta versAAce junto a Anuel AA, una colaboración que representa uno de los momentos más importantes de su carrera y que reúne en una misma canción a un artista de la nueva generación del trap colombiano con una de las figuras que ha marcado la evolución del género urbano a nivel internacional.

La unión entre ambos artistas comenzó a partir de la propia propuesta de Carabin3. Durante el proceso creativo de versAAce, el artista paisa tomó como una de sus principales referencias el concepto y la esencia de 3 Some de Anuel AA, buscando construir una nueva historia a partir de ese universo y llevarlo hacia una experiencia propia, atravesada por el despecho, la nostalgia y la dificultad de reemplazar a una persona que continúa presente en la mente.

El tema llegó hasta Anuel AA durante su proceso de creación. El equipo de Carabin3 le hizo llegar la canción al artista puertorriqueño, quien escuchó la propuesta, conectó con ella y decidió formar parte del proyecto con su participación vocal en el coro.

Así nació una colaboración que va más allá de reunir dos nombres del género: versAAce establece un puente entre la influencia de una figura esencial para el desarrollo del trap latino y la identidad de una nueva generación de artistas colombianos que busca llevar su sonido a nuevos escenarios.

Escrita por Carabin3, versAAce cuenta la historia de alguien que intenta llenar con excesos el vacío que deja una ausencia. Noches largas, alcohol, mujeres, dinero y distracciones funcionan como una manera de escapar de aquello que realmente permanece en su cabeza. Una contradicción que se convierte en el centro de la canción: tenerlo aparentemente todo y, aun así, seguir pensando en una sola persona.

“La canción nace de un vacío que deja una mujer, que uno trata de llenar o reemplazar con otras personas y adicciones”, explica Carabin3 sobre el origen de versAAce.

La presencia de Anuel AA refuerza precisamente ese universo. Su participación incorpora su sello al concepto construido por Carabin3 y permite que la canción dialogue directamente con una de las raíces más reconocibles del trap latino, mientras el artista paisa imprime su propia identidad y perspectiva.

La colaboración también se extiende al universo audiovisual. En el videoclip -bajo la dirección creativa del también paisa Ricardo Agudelo- de versAAce, Carabin3 interpreta a un personaje con estética de gánster, rodeado de alcohol, mujeres y excesos, en una vida que parece representar el poder y el desenfreno. Sin embargo, detrás de esa imagen existe otra realidad: una mujer que continúa ocupando sus pensamientos.

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Una bailarina representa a esa persona que ya no está, pero que permanece presente en la mente del protagonista, convirtiéndose en el recuerdo del que intenta escapar. El videoclip fue grabado en un bar de estética retro en Medellín, escenario que permite construir una atmósfera nocturna y cinematográfica y reforzar la dualidad entre la vida que el personaje muestra y aquello que realmente sucede en su interior.

Con versAAce, Carabin3 convierte una referencia a uno de los artistas que más ha influenciado el trap latino en una colaboración real con esa misma figura, dando como resultado un encuentro entre dos momentos de la música urbana y una canción que representa el crecimiento de un artista paisa que comienza a conectar su propuesta con nombres de alcance internacional. La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales.