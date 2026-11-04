Lo que parecía un robo más de autopartes en el norte de Bogotá terminó con un giro inesperado.

Un ciudadano descubrió a dos hombres mientras intentaban sacar piezas del motor de un vehículo y decidió intervenir.

Su reacción frustró el hurto y obligó a los sospechosos a escapar.

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Video del intento de robo

El hecho ocurrió en el barrio Santa Bárbara Central, en la localidad de Usaquén, específicamente en inmediaciones de la calle 119 con carrera 13.

Según los reportes divulgados sobre el caso, dos hombres se acercaron a un automóvil estacionado en vía pública y comenzaron a manipular la zona del motor, presuntamente con la intención de extraer algunas de sus piezas.

La situación fue advertida por un ciudadano que transitaba por el lugar, quien al darse cuenta de lo que sucedía intervino y alertó sobre el intento de hurto.

Su oportuna acción obligó a los sospechosos a abandonar el lugar, sin conseguir llevarse las autopartes.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

Habitantes del sector piden más vigilancia

Los residentes de la zona solicitaron a las autoridades fortalecer los controles y desarrollar estrategias de prevención que permitan reducir los robos, especialmente en los sectores donde los delincuentes aprovechan los vehículos estacionados en vía pública.

El caso de Santa Bárbara se suma a las denuncias de los residentes de Usaquén por los robos de vehículos, motocicletas y autopartes.

Algunos líderes comunitarios del sector han manifestado que la situación es recurrente y que algunos de estos hechos quedan registrados en cámaras de seguridad, pero no siempre llegan a las autoridades.

Las cifras citadas en los reportes sobre seguridad de la localidad muestran un incremento en estos delitos.

Según los datos atribuidos a la Policía Metropolitana de Bogotá, entre enero y octubre de 2026 se registraron 78 hurtos de automotores, frente a 51 en el mismo periodo de 2025.

En el caso de las motocicletas, los registros pasaron de 88 a 103.

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Ante este panorama, los líderes comunitarios pidieron mayor presencia policial y estrategias de prevención que permitan evitar nuevos hechos delictivos.

El caso de Santa Bárbara quedó como una nueva alerta sobre la seguridad en el norte de Bogotá. Esta vez, la intervención de un ciudadano impidió que dos hombres consiguieran extraer las piezas de un automóvil.