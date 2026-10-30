Cuatro personas fueron capturadas en Bogotá luego de hacerse pasar por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para cometer un hurto en una vivienda del barrio San Marcos, en la localidad de Engativá.

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Así ingresaron a la vivienda

De acuerdo con la información divulgada por la Policía de Bogotá, los detenidos son tres hombres y una mujer que habrían suplantado a funcionarios de la Sijín para ingresar al inmueble.

El caso fue reportado en el barrio San Marcos, donde los señalados habrían utilizado esa falsa identificación para cometer el robo; habrían llegado al inmueble vestidos de policías y aseguraron ser funcionarios de la Sijín.

Además, manifestaron que tenían una orden de allanamiento para ingresar a la propiedad.

Ante esa presentación, la familia autorizó el ingreso de quienes supuestamente eran integrantes de las autoridades. Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, los hombres y la mujer habrían cometido el hurto.

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El GPS de un celular permitió ubicar a los sospechosos

Después de lo ocurrido, la familia se comunicó con las autoridades para denunciar el robo. A partir de ese llamado, la Policía puso en marcha un seguimiento mediante el GPS de uno de los teléfonos celulares hurtados.

El monitoreo en tiempo real permitió establecer la ubicación del dispositivo y seguir el desplazamiento de los presuntos responsables.

De esta manera, los uniformados lograron interceptar el vehículo en el que se movilizaban los señalados, en la localidad de Teusaquillo.

El procedimiento terminó con la captura de tres hombres y una mujer, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Las cuatro personas fueron capturadas en flagrancia. Los delitos relacionados con el procedimiento son hurto, violación de habitación ajena y lesiones personales.

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Durante el operativo, las autoridades recuperaron cuatro teléfonos celulares y joyas, elementos que habrían sido hurtados de la vivienda.

La captura de los tres hombres y la mujer quedó en manos de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso judicial correspondiente.