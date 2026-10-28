Cinco personas ingresaron a una fábrica de anchetas navideñas en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, y permanecieron cerca de cuatro horas en el establecimiento mientras cargaban un camión con mercancía.

El hurto, ocurrido alrededor de las siete de la noche, dejó pérdidas que serían millonarias, aunque los propietarios todavía realizan el inventario para establecer el valor exacto.

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El caso llama la atención por la duración del robo y el vehículo utilizado para sacar los productos. Según la información conocida, los responsables ingresaron con un camión pequeño que quedó dentro del establecimiento mientras cargaban botellas de licor de alto valor y alimentos destinados a la elaboración de las anchetas de Navidad.

Las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los implicados. En las imágenes se observa a cinco personas, entre ellas el conductor del vehículo y otros cuatro presuntos cómplices, que habrían participado en el cargue de la mercancía.

Robo millonario a fabrica de anchetas en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, el pasado domingo 25 de octubre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Una vez terminaron de recoger los productos que encontraron en el lugar, los responsables abandonaron el establecimiento en el automotor. Por ahora, no se ha establecido públicamente el monto definitivo de lo hurtado.

Robo millonario a fabrica de anchetas en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, el pasado domingo 25 de octubre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Autoridades revisan las cámaras de seguridad

Los propietarios del negocio presentaron la denuncia correspondiente y las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar y capturar a los responsables a partir de las placas del vehículo.

Mientras avanza la investigación, el caso genera preocupación entre los comerciantes de Puente Aranda, una zona de gran actividad comercial en la capital. La inquietud aumenta ante la proximidad de la temporada de fin de año, cuando crece la comercialización de productos para las anchetas navideñas.

Robo millonario a fabrica de anchetas en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, el pasado domingo 25 de octubre Foto: Captura de pantalla CityTV / API

El licor, uno de los productos que se llevaron los responsables, representa una parte importante de las pérdidas que ahora intentan cuantificar los propietarios. Sin embargo, el balance económico sigue pendiente y no se ha divulgado una cifra exacta.

Los comerciantes hicieron un llamado para reforzar las medidas de seguridad en bodegas, fábricas y establecimientos comerciales, mantener en funcionamiento los sistemas de vigilancia y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa.

También pidieron mayor presencia de las patrullas policiales en estos puntos de Bogotá para prevenir nuevos hechos delictivos.

Por ahora, las grabaciones constituyen uno de los elementos que las autoridades pueden utilizar para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación de las cinco personas que habrían participado en el hurto. La investigación deberá establecer sus responsabilidades y el valor total de la mercancía sustraída.