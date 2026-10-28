Abelardo De La Espriella reveló primer balance del megaoperativo que lideró en Bogotá: 172 capturados

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer al país los primeros detalles oficiales del megaoperativo que lideró en la madrugada de este miércoles 28 de octubre en varios puntos estratégicos de Bogotá.

En la publicación, el mandatario colombiano afirmó que se realizaron por parte de las autoridades 172 capturas y 114 allanamientos.

“¡172 CAPTURADOS EN BOGOTÁ! ¡GOLPE CONTUNDENTE CONTRA LA CRIMINALIDAD!¡A LOS CRIMINALES NO LOS VAMOS A DEJAR DORMIR TRANQUILOS! Esta madrugada estuve en Bogotá, acompañando personalmente a nuestra Fuerza Pública en la Operación KRATOS, una ofensiva contra las estructuras delincuenciales que pretenden sembrar el terror en la capital", indicó el mandatario.

Y agregó en sus redes sociales: “¡172 CAPTURAS, 114 ALLANAMIENTOS, 11 ARMAS DE FUEGO Y 3 GRANADAS INCAUTADAS! También incautamos 72 cartuchos, 34 celulares, 3 proveedores, 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y 10,1 millones de pesos en efectivo. Además, una motocicleta incautada y otra recuperada".

¡QUE LES QUEDE CLARO: NO HABRÁ ESCONDITE NI MADRUGADA QUE LOS SALVE DEL PESO DE LA LEY! Vamos detrás de sus cabecillas, sus estructuras y sus finanzas. Bogotá no puede seguir a merced de los delincuentes", subrayó el jefe de Estado.

También expresó: “Mi reconocimiento a la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, que participaron en esta operación. Tienen todo mi respaldo como su Comandante en Jefe. ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, NUNCA PIERDE!“.

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