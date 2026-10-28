Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, denunciará a hombre que hizo graves acusaciones en su contra: “De ninguna manera”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, respondió a las graves acusaciones que hizo un ciudadano identificado como Wilson Chalá Moya a través de las redes sociales.

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En un video que se viralizó rápidamente, el hombre aseguró que la mandataria departamental, supuestamente, ofreció dinero a algunas mujeres para que tuvieran relaciones con ella.

En otro audiovisual diferente, Chalá también señaló a la gobernadora de ser una bandida, organizar marchas y estar aliada con el terrorismo.

Ante esto, Córdoba emitió un comunicado en el que rechazó todas estas acusaciones y mencionó que el sujeto, pese a todo lo que dijo, nunca mostró prueba alguna que sustentaran estas afirmaciones, las cuales calificó como una mentira.

“No aportó un solo hecho o prueba que lo respalde, porque no existen: no tengo condenas ni sanciones de ninguna naturaleza y no tengo ni he tenido vínculo alguno con grupos armados ilegales; y de ninguna manera he aplicado nociones ideológicas o políticas al correcto desempeño de mi labor como funcionaria pública”, dijo.

Acerca de la acusación de presionar a otras personas para que tengan relaciones sexuales, la funcionaria apuntó que esto ataca su condición de mujer, transgrede su dignidad, la humilla y destruye su nombre.

Por lo mismo, rechazó esto de manera categórica y apuntó que se trata de un caso de violencia contra la mujer por el simple hecho de ocupar un cargo público. “Es el intento de reducir a una gobernadora a ataques de su moralidad para tratar de empañar de alguna forma su trabajo”, expresó.

“Llama poderosamente la atención que estos ataques de parte del señor CHALA MOYA, siempre se presentan en medio de alguna controversia política nacional con el fin de ganar visibilidad con acusaciones ilegales; y tienen una agenda concreta de desprestigio”, manifestó.

En ese sentido, insistió en que el hombre no presentó prueba alguna que sustentes sus señalamientos. Además, recalcó que la vida privada de cualquier persona no debe ser un asunto de debate público, ni debe tomarse como un argumento político.

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En el comunicado, la mandataria departamental afirmó que todo obedece a un hombre que cree que puede usar la sexualidad de una mujer como arma para degradarla ante su departamento y ante el país.

“Se trata de una persona que cree que puede utilizar libremente las redes sociales para revertir la buena imagen de una mandataria cuyo trabajo jamás ha sido cuestionado. Quien hace esto no me agrede solo a mí, también agrede el nombre del departamento y de cada persona que lucha por hacer las cosas bien en su día a día”, escribió.

Córdoba comentó Chalá la acusó de cometer acciones ilegales, más allá de los insultos, por lo que tomó la decisión de denunciarlo ante la Fiscalía por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, hablando sobre la reconstrucción del departamento. Foto: GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

Asimismo, le dio autorización a su abogado para que inicie ante las autoridades penales, constitucionales y civiles competentes, todas las acciones legales a que haya lugar para enfrentar la situación.

“De ninguna manera voy a amedrentarme, ni a detener mi trabajo por el Chocó. Colombia necesita más trabajo y más amor en la acción de sus servidores públicos, menos odio, polarización y espectáculos construidos en la búsqueda de likes y visibilidad en redes sociales a cualquier costo”, dijo.

Por último, la gobernadora pidió no replicar este tipo de contenidos y rechazar de cualquier orilla toda forma de violencia contra las mujeres en política. “Cada ataque que se normaliza desincentiva la participación de todas las demás. Será la justicia la que se pronuncie sobre las afirmaciones del señor”, concluyó.