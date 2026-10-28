Desde el pasado domingo 25 de octubre, el mundo digital se vistió de luto tras conocerse la muerte del creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, más conocido como Komanche.

La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores, colegas y miembros de la comunidad de creadores de contenido, quienes expresaron su tristeza ante su fallecimiento.

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Entre los pronunciamientos llamó especialmente la atención el mensaje de condolencias que Westcol compartió a través de su cuenta de X, pues sus palabras generaron una ola de indignación entre los seguidores de Komanche.

“Descansa en paz Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares.. respeto”, escribió el famoso streamer colombiano.

No obstante, tras ver esta publicación, varios usuarios empezaron a expresar su inconformidad y cuestionaron el pronunciamiento de Westcol en medio de la conmoción por la muerte del creador de contenido salvadoreño a sus 30 años.

En los comentarios, diferentes internautas señalaron al colombiano de actuar con “hipocresía”, al recordar que semanas antes había participado en la difusión pública de acusaciones contra Komanche.

“Después de toda la incitación al odio y difamación que esparciste en su contra. Hay gente que sí es hipócrita de verdad”, escribió uno de los usuarios. “No seas ca***, hace un mes lo estabas condenando (sin conocer su versión) y sales con esto”, anotó otro internauta.

Por eso, ante el revuelo que causó su publicación relacionada con la muerte de Komanche, Westcol decidió romper el silencio y enfrentar los fuertes señalamientos en su contra durante una transmisión en vivo junto a Samulx, uno de sus colegas.

Allí, el streamer antioqueño negó que su comunidad hubiera promovido ataques contra Komanche y aseguró que nunca tuvo problemas personales con él. “Mi comunidad nunca le tiró a Komanche, Komanche era fan de la W reals”, afirmó.

Además, reconoció que la comunidad de los streamer es enorme y que, cuando conoció al creador de contenido salvadoreño uno de los aspectos que más lo impacto fue ver la cantidad de hate que recibía ya para momento.

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Por esta razón, Westcol expresó su inconformidad ante los señalamientos que lo relacionan con la muerte de Komanche y confirmó que ha recibido fuertes críticas tras lo ocurrido.

Aparte de rechazar las acusaciones en su contra, el streamer también manifestó su preocupación por el nivel de hostilidad que puede llegar a generarse entre los creadores de contenido y sus respectivas comunidades digitales. “Dicen que hubo una campaña de odio, eso nunca sucedió”, insistió.