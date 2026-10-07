“Yo la cagué y no me arrepiento”: Camilo Cifuentes habló en ‘stream’ con Westcol y Blessd tras infidelidad

El creador de contenido colombiano Camilo Cifuentes volvió a ser tendencia en redes sociales tras participar en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol y el cantante de género urbano Blessd.

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Durante la charla, el influencer abordó públicamente la reciente controversia que rodea su vida sentimental y reconoció haber cometido una equivocación en el manejo de sus relaciones personales, señalando expresamente:

“Yo la cagué y no me arrepiento”, según los fragmentos difundidos del espacio digital.

WTFFFFF? Pero Camilo Cifuentes es un hpta, en efecto merece más hate, hombreeeee? HOMBRE NO ES GENTEEEEE. https://t.co/TwIY8bXwkn — Marle.♡ (@Marle0510) October 8, 2026

La declaración de Cifuentes marca un giro en la conversación pública sobre su situación afectiva.

Días atrás, su expareja, María Camila Sepúlveda, quien actualmente se encuentra en estado de gestación de un hijo del creador de contenido, había manifestado públicamente que el influencer incurrió en una infidelidad antes de dar por terminada su relación.

Al inicio de la controversia, Cifuentes había optado por una postura pública moderada. A través de sus canales oficiales, el influencer explicó que la relación con Sepúlveda había sido breve y que ambos habían decidido tomar caminos separados.

Sin embargo, la publicación de capturas de pantalla de conversaciones privadas por parte de Sepúlveda reabrió el debate.

En dichas capturas, según la versión presentada por la mujer, el creador de contenido continuaba enviando mensajes sobre planes de convivencia y de formación de un hogar en fechas coincidentes con el inicio de sus acercamientos hacia la creadora de contenido Anthía López, conocida en redes como ‘La Mijita’.

Camilo Cifuentes quedó en medio de la polémica por haber engañado a su pareja sentimental con reconocida influencer. Foto: Fotos: tomadas de redes sociales

Posteriormente, Cifuentes compartió un mensaje en el que ofreció disculpas por los daños causados y manifestó su disposición para asumir las consecuencias de sus actos.

El reconocimiento explícito durante la transmisión con Westcol y Blessd añade un nuevo capítulo a la cronología de los hechos que han seguido sus seguidores en redes digitales.

Durante el desarrollo del stream, Cifuentes también ofreció detalles sobre cómo conoció a la influencer española Anthía López.

De acuerdo con el relato entregado por el creador de contenido, el primer contacto entre ambos ocurrió en el marco de jornadas de apoyo y asistencia comunitaria tras la emergencia causada por el terremoto registrado en territorio colombiano.

Cifuentes ha construido gran parte de su presencia digital a través de la producción de contenidos enfocados en causas sociales, entregas de ayudas económicas y acompañamiento a comunidades vulnerables.

Según su testimonio en la transmisión, la coincidencia en las labores de auxilio motivó las primeras conversaciones con López.

El propio influencer admitió en el stream que el contacto con la creadora española se dio mientras aún mantenía comunicación con Sepúlveda sobre la posibilidad de construir un proyecto de vida conjunto.

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Camilo Cifuentes se ha posicionado en redes sociales como una figura asociada a iniciativas benéficas y dinámicas de entretenimiento.

Hasta el momento, Sepúlveda no ha emitido nuevas declaraciones tras la difusión del fragmento del stream, mientras que Cifuentes reiteró su intención de mantener el cumplimiento de sus responsabilidades paternas de cara al nacimiento de su hijo.