Capturan a jueza que dejó en libertad a holandés requerido en extradición por vínculos con narcos

Myriam Alcira Martínez, una reconocida jueza de control de garantías de Bogotá, fue capturada en las últimas horas por haber firmado un hábeas corpus que benefició a un ciudadano holandés requerido en extradición por vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La funcionaria judicial fue vinculada a un proceso penal por el delito de prevaricato por acción. Esto, por considerarse que su decisión no tenía bases jurídicas sólidas.

Los hechos tienen relación directa con la libertad concedida al ciudadano Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, requerido por las autoridades de su país por tráfico de droga.

El pasado 19 de septiembre, el juez 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la decisión y ordenó que el ciudadano holandés siguiera privado de su libertad mientras la Corte Suprema de Justicia evalúa su caso.

“Luego de verificar las circunstancias que dieron lugar a la acción constitucional, el Despacho concluyó que no se acreditó una privación ilegal de la libertad ni una prolongación indebida de esta, por lo que no se configuraban los presupuestos que hacen procedente la acción constitucional”, señaló el juez de conocimiento.

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