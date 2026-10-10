El Consejo Superior de la Judicatura anunció que prorrogará hasta el 14 de diciembre la urgencia manifiesta para atender las afectaciones que se presentaron por el terremoto del 10 de agosto.

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En el acuerdo firmado, el alto tribunal indica la necesidad de extender el plazo mientras se revisan los daños a varias sedes judiciales.

De esta forma, indicaron, se permitirá continuar con la contratación de bienes, servicios y obras “necesarios para la recuperación de la infraestructura física, tecnológica y operativa afectada por la emergencia”.

Esto con el fin de atender las afectaciones que se presentaron en las sedes judiciales y garantizar la seguridad de servidores judiciales y usuarios.

“La prórroga responde, además, a las solicitudes de las direcciones seccionales de la administración judicial, que señalaron la necesidad de extender la medida para avanzar en los procesos de contratación de acuerdo con las situaciones identificadas en cada territorio”, señaló la Judicatura.

La determinación se atendió siguiendo las recomendaciones de las direcciones seccionales del Valle del Cauca, Manizales, Pereira, Armenia y Quibdó, que resultaron gravemente afectadas con el movimiento de magnitud 7.0.

En estas seccionales, 2.400 funcionarios y empleados reportaron haberse sentido afectados por el sismo. Por lo que se tomó la decisión de brindarles ayuda psicosocial.

Así como orientación en primeros auxilios psicológicos, orientación, contención emocional y seguimiento individual.