Judiciales

Presidente de la Sala de Consulta del Consejo de Estado recibió máximo galardón

El magistrado ganó en la categoría de mejor sentencia de Alta Corte.

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Redacción Semana
27 de octubre de 2026 a las 6:07 p. m.
El presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ganó en la categoría de “mejor sentencia de Alta Corte” el premio de la Corporación Excelencia en la Justicia 2026,.
El presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ganó en la categoría de “mejor sentencia de Alta Corte” el premio de la Corporación Excelencia en la Justicia 2026,. Foto: Corporación Excelencia en la Justicia

En medio de la edición XV de los Premios Excelencia en la Justicia, otorgados por la Corporación Excelencia en la Justicia, el presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado recibió uno de los más destacados galardones.

XV edición de los Premios Excelencia
SEMANA recibe premio a mejor investigación periodística por portada sobre Juliana Guerrero: “Graduada en corrupción”

El magistrado John Jairo Morales Alzate ganó en la categoría de “mejor sentencia de Alta Corte” con el concepto 2539 del 18 de junio de 2025.

En dicha decisión, según resaltó la Corporación, la Sala evaluó uno de las temáticas más complejas y que afectan a los colombianos.

En esa oportunidad se analizó la posibilidad de que las EPS utilicen recursos de la Unidad de Pago por Capitaciones- UPC- para el pago de cartera o pasivos correspondientes a vigencias anteriores, derivados de obligaciones por servicios de salud prestados en viegencias distintas a aquellas en las que dichos recursos fueron constituidos, siempre que tales obligaciones no estén descritas.