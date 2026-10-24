Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, busca llegar al Consejo de Estado

En las listas de candidatos a magistrados para la Sección Tercera del Consejo de Estado hubo un nombre que ha generado comentarios: Germán Calderón España. Como se sabe, el abogado fue nombrado por el presidente Abelardo De La Espriella como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Aunque su postulación no reviste ningún conflicto de interés, llamó la atención en el Palacio de Justicia, pues el abogado huilense lleva en ese cargo apenas dos meses. La Sección Tercera estudia asuntos de contratación estatal, reparación directa, arbitraje internacional, entre otros asuntos.