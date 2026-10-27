SEMANA recibe premio a mejor investigación periodística por portada sobre Juliana Guerrero: “Graduada en corrupción”

El periodista Juan Diego Mercado, de SEMANA, recibió el premio a mejor investigación periodística en la edición XV de los Premios Excelencia en la Justicia, otorgado por la Corporación Excelencia en la Justicia, por su trabajo sobre la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica.

SEMANA reveló testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias que probarían el entramado que adelantaron las hermanas en el alto gobierno entre 2024, 2025 y 2026.

Sus tentáculos se identificaron en los ministerios de Igualdad, Vivienda, Interior y Ambiente, así como en la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.

Portada de SEMANA sobre Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Foto: SEMANA

Para la Corporación Excelencia en la Justicia y el jurado, el trabajo periodístico cumplió con calidad, diversidad y verificación de fuentes; además, contribuyó a visibilizar problemáticas, irregularidades y retos institucionales.

Juan Diego Mercado (der.), periodista de SEMANA. Foto: Alejandro Acosta

En la producción de la investigación periodística también trabajaron Hernán Sansone, director de arte y diseño; Doralys Cortés, productora de fotografía; Natalia Vega, productora de video; y Jonatan Reyes, editor de video.