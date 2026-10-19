Elizabeth Jay-Pang Díaz, la congresista de San Andrés que podría perder su cargo por la empresa de su esposo

Todo un revuelo político y jurídico se generó por los señalamientos públicos que le hizo el presidente Abelardo De La Espriella el pasado fin de semana en contra de la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz.

“Estoy enterado de los negocios de su marido”, le señaló el jefe de Estado a la dirigente política.

SEMANA conoció una demanda presentada ante el Consejo de Estado en la que se pide declarar la pérdida de investidura en contra de la congresista.

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En la acción judicial se advierte que Elizabeth Jay-Pang Díaz tuvo un cargo en la empresa de su esposo, hecho que va en contravía de lo establecido en el artículo 180 de la Constitución Política de Colombia frente a las incompatibilidades de los congresistas.

“En cuanto a la incompatibilidad por desempeño del cargo privado (...) el hecho generador constituye una conducta de carácter continuado que se extiende desde el momento en que la demandada asumió el cargo de representante legal suplente de la sociedad Josef Concretes Ltda., mientras ostentaba la investidura de congresista, circunstancia que se mantiene vigente al momento de la presentación de esta sociedad”, precisa la demanda.