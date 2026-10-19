Opinión de ciudadana de San Andrés se viralizó tras dardo de Abelardo De La Espriella a la gobernadora: “En la cara”

Un hecho que protagonizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella en su reciente visita regional a San Andrés, sigue dando de qué hablar.

En el episodio que generó impacto en varios sectores del país. El mandatario colombiano encaró a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y a la representante a la Cámara por el archipiélago, Elizabeth Jay-Pang Díaz y les habló duro sobre presuntos hechos de corrupción en la isla.

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“Quiero decirles una cosa con el respeto que me merecen porque usted es una representante y usted es la gobernadora. Son unas damas y yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que pasa en la isla y no lo voy a seguir tolerando”, indicó en ese momento el jefe de Estado.

Y también advirtió: “Estoy enterado de los negocios de su marido —miró y señaló con su dedo a la representante—, estoy enterado de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar. No crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”.

Ante esa situación que generó un profundo impacto, una ciudadana de San Andrés no pasó desapercibida esa situación y habló de ese tema en particular, destacando la actitud del mandatario colombiano contra la corrupción.

Abelardo De La Espriella junto a la gobernadora y la representante a la Cámara por San Andrés. Foto: Pantallazo video.

El video que hizo en redes sociales se volvió viral: “Acaba de pasar algo tan interesante en San Andrés ahorita. El presidente de Colombia está acá y por muchos años San Andrés ha venido sufriendo de corrupción por todos lados. Eso es robar, robar, robar, robar, robar y la plata entra porque la plata entra acá a San Andrés”.

“Pero si la gente viene a San Andrés y ve las condiciones en las que estamos, tanto en nuestra salud, infraestructuralmente, es un desastre. El pueblo está padeciendo y no significa que no tengamos plata, de que no entre plata, sino que la corrupción se la ha llevado. En los pasados gobiernos, voy a hablar de los cuatro gobiernos, los dos últimos gobernadores han estado en la cárcel, hay uno que está en procesos jurídicos ahorita, el otro no está, el de este año, y hay otra persona nueva”, afirmó.

También aseguró: “Y el presidente vino y confrontó a esas personas en la cara. Y hoy ya salió, ya lo que toda la isla sabía, porque todo el mundo sabe, el presidente vino aquí y lo expuso, y lo expuso a nivel nacional”.

“O sea, ya no es un tema de acá a San Andrés, de que ya los sanandresanos sabemos, sino que todo a Colombia sabe lo que está pasando. Y qué triste que eso pase. Pero lo que hizo el presidente Abelardo hoy fue hablar por el pueblo sanandresano Todo lo que el pueblo quería decirlo. Pero esto es también para que hagamos las cosas bien para que no pretendamos de que podemos seguir haciendo y haciendo y creer que tenemos el poder y no va a pasar nada”, subrayó.

Sumado a ello, recordó que San Andrés ha padecido de del fenómeno criminal de la corrupción durante años: “Bajo este cáncer que se ha expresado en absolutamente todo. Pero el pueblo también es cómplice. Porque llegan en elecciones y te dan a ti 50 mil, 100 mil, todo el techo, o te hacen la calle y sigues cayendo ahí. Tú también, tú también, para ti, no simplemente para los que se roban la plata, sigla a cantidad, tú también”.

“Esto es un llamado de atención para el pueblo sanandresano, para las personas que están cerca de la corrupción, que han participado en ella. Eso es un llamado a atención para voltearse y arrepentirse. Dios ya sacó la escoba y el recogedor. Y si te encuentras cerca de ahí, va a ser feo”, anotó.

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Y concluyó en el video: “En medio de su juicio también hay misericordia. Pero algunos de nosotros solo entendemos a palo. Y ojalá no seas tú. Ojalá ya arrepientas, pidas perdón. Y eso no te exime las consecuencias. Pero podría ser peor. Podría ser peor”.