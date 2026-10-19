Abelardo De La Espriella le cumplió promesa al Chocó; mostró las ambulancias que llegaron y confirmó lo que sigue: “No termina aquí”

El presidente Abelardo De La Espriella utilizó su cuenta de X para confirmar que ya llegaron a Chocó las nuevas ambulancias de las que en su momento se había hablado y que serán de mucha utilidad para el departamento.

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“Como se lo prometí al Chocó, estamos cumpliendo con hechos y no con palabras”, escribió.

El jefe de Estado señaló que son en total 9 vehículos de estos y publicó fotos de cómo son por fuera. Según mencionó, con esto se tiene el objetivo de fortalecer la atención en salud de todos los chocoanos.

De La Espriella aseguró que esto se logró gracias a recursos que venían de años anteriores y que hoy se traducen en “soluciones concretas” para las comunidades de esta zona del país.

Además, en la publicación dejó en claro que todavía se seguirá trabajando para mejorar las condiciones de salud que hay en el departamento, ya que es uno de los compromisos de su Gobierno.

“Pero esto no termina aquí. Bajo mi Gobierno y con el liderazgo de la ministra de Salud, Ana María Vesga, avanzamos en el fortalecimiento de la red hospitalaria, con proyectos para hospitales de primer y segundo nivel en 11 municipios y un hospital de tercer nivel para el departamento”, comentó.

El presidente dejó en claro que el Chocó no puede seguir condenado al abandono por parte del Estado, ya que es algo que se repite cada cuatro años en los diferentes gobiernos.

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“Mi compromiso es que sus habitantes tengan acceso a una salud digna, oportuna y de calidad”, escribió en su cuenta de X.

Por último, el máximo mandatario agregó en el mensaje: “Lo prometí y estamos cumpliendo! ¡La Patria Milagro también se construye en el Chocó“.

Todo esto se suma a otras ayudas que el departamento, uno de los más golpeados por la pobreza, ha recibido desde que De La Espriella llegó a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto.