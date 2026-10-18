POLÍTICA

Confirman que el representante de EE. UU. Gregory Meeks habló con el presidente Abelardo De La Espriella

El legislador estadounidense es una figura clave en la política norteamericana.

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Redacción Semana
18 de octubre de 2026 a las 8:57 p. m.
Abelardo De La Espriella y Gregory Meeks.
Abelardo De La Espriella y Gregory Meeks. Foto: GETTY IMAGES

En las últimas horas de este domingo, 18 de octubre, el Comité de la Cámara responsable de la legislación y supervisión de la política exterior del Congreso de los Estados Unidos confirmó una llamada entre el representante Gregory Meeks y Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella y Gregory Meeks.
El presidente Abelardo De La Espriella sostendrá una llamada con el congresista demócrata Gregory Meeks. Esto es lo que se sabe

“El miembro de clasificación, Gregory Meeks, habló hoy con el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, para reafirmar la importancia de preservar el apoyo bipartidista a la relación entre EE. UU. y Colombia”, dice el comunicado.

“Discutieron el apoyo al pueblo colombiano mientras continúan recuperándose y reconstruyéndose tras los devastadores terremotos”, aseguró el Comité en un texto publicado en redes sociales.

“También discutieron oportunidades para profundizar su cooperación a fin de avanzar en los derechos, la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas”, confirmó el Comité.

Meeks es una figura clave en el Congreso de Estados Unidos. Actualmente, es el miembro de mayor rango del Partido Demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el órgano legislativo que supervisa buena parte de la política exterior estadounidense.

En el caso de Colombia, este puesto adquiere una importancia significativa, dado que el Comité se ocupa de temas estratégicos para la región latinoamericana, entre ellos la cooperación entre ambos países, la seguridad, el apoyo internacional y los vínculos diplomáticos con las naciones del hemisferio occidental.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 30: Representative Gregory W. Meeks (D-NY) questions Treasury Secretary Janet Yellen and Federal Reserve Chairman Jerome Powell at a House Financial Services Committee hearing on oversight of the Treasury Department and Federal Reserve coronavirus pandemic response on Capitol Hill on September 30, 2021 in Washington, DC. The Treasury secretary this week warned in a letter to congressional leaders that her department will effectively run out of cash around Oct. 18 unless Congress suspends or increases the debt limit. (Photo by Sarah Silbiger-Pool/Getty Images)
El congresista demócrata, Gregory W. Meeks Foto: Getty Images

En este contexto, una posible designación de Meeks como presidente del Comité podría generar repercusiones relevantes en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá, así como en las prioridades de la agenda política y diplomática compartida.

Es importante destacar que Gregory Meeks manifestó su inconformidad con el respaldo del mandatario colombiano a María Elvira Salazar y advirtió que el Congreso de Estados Unidos continuará vigilando de cerca sus actuaciones.