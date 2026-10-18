Confirman que el representante de EE. UU. Gregory Meeks habló con el presidente Abelardo De La Espriella

En las últimas horas de este domingo, 18 de octubre, el Comité de la Cámara responsable de la legislación y supervisión de la política exterior del Congreso de los Estados Unidos confirmó una llamada entre el representante Gregory Meeks y Abelardo De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella sostendrá una llamada con el congresista demócrata Gregory Meeks. Esto es lo que se sabe

“El miembro de clasificación, Gregory Meeks, habló hoy con el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, para reafirmar la importancia de preservar el apoyo bipartidista a la relación entre EE. UU. y Colombia”, dice el comunicado.

“Discutieron el apoyo al pueblo colombiano mientras continúan recuperándose y reconstruyéndose tras los devastadores terremotos”, aseguró el Comité en un texto publicado en redes sociales.

Ranking Member @RepGregoryMeeks today spoke with Colombian President Abelardo de la Espriella to reaffirm the importance of preserving bipartisan support for the U.S.-Colombia relationship. They discussed support for the Colombian people as they continue to recover and rebuild in the aftermath of the devastating earthquakes. They also discussed opportunities to deepen their cooperation to advance the rights, inclusion, and opportunities for Afro-Colombian and Indigenous communities. — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 18, 2026

“También discutieron oportunidades para profundizar su cooperación a fin de avanzar en los derechos, la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas”, confirmó el Comité.

Meeks es una figura clave en el Congreso de Estados Unidos. Actualmente, es el miembro de mayor rango del Partido Demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el órgano legislativo que supervisa buena parte de la política exterior estadounidense.

En el caso de Colombia, este puesto adquiere una importancia significativa, dado que el Comité se ocupa de temas estratégicos para la región latinoamericana, entre ellos la cooperación entre ambos países, la seguridad, el apoyo internacional y los vínculos diplomáticos con las naciones del hemisferio occidental.

El congresista demócrata, Gregory W. Meeks Foto: Getty Images

En este contexto, una posible designación de Meeks como presidente del Comité podría generar repercusiones relevantes en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá, así como en las prioridades de la agenda política y diplomática compartida.

Es importante destacar que Gregory Meeks manifestó su inconformidad con el respaldo del mandatario colombiano a María Elvira Salazar y advirtió que el Congreso de Estados Unidos continuará vigilando de cerca sus actuaciones.