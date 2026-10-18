Volodímir Zelenski agradeció a Estados Unidos por reanudar el intercambio de inteligencia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó sentirse “agradecido” porque Estados Unidos haya reanudado el intercambio de inteligencia, después de un tiempo en el que la falta de información desde Washington dejó a Kiev en una posición más vulnerable ante los ataques rusos.

Trump niega haber bloqueado a Ucrania el acceso a Starlink, vital para la defensa de ataques de Rusia

“Estuvo bloqueado durante un tiempo. Y luego la parte estadounidense lo desbloqueó. Estamos muy agradecidos por ello. Ahora funciona”, declaró Zelenski en una entrevista en la NBC emitida este domingo.

“Solo Estados Unidos dispone de esta información de inteligencia única para avisarnos cuando Rusia utiliza misiles balísticos. Y no la recibimos durante los ataques con misiles balísticos que se produjeron a lo largo de tres días”, añadió el mandatario.

Kiev se quejó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet satelital de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, de la que Ucrania depende en el campo de batalla.

Esta denuncia se dio poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Ucrania por atacar refinerías en territorio ruso.

Zelenski dijo entonces que la decisión de SpaceX de poner barreras a su servicio “se trataba de un mensaje del Gobierno estadounidense para frenar el ritmo” de los ataques ucranianos. “Y, técnicamente, SpaceX lo llevó a cabo”, añadió.

El presidente ucraniano declaró a la NBC que sería “un error histórico” que Estados Unidos apoyara formalmente a Rusia, que comenzó una invasión de Ucrania a principios de 2022. “Queremos confiar en él, y espero que cambie sus decisiones”, dijo en referencia a Trump.

En otro revés para Kiev, Washington suspendió las sanciones y aranceles impuestos a Rusia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el sábado que esta pausa de 60 días servirá para “analizar” el impacto que tienen estas medidas punitivas en la economía mundial.

Donald Trump dice que Rusia y Ucrania alcanzaron un “cese al fuego energético” en medio de la guerra

Nuevos bombardeos contra infraestructuras energéticas de Rusia y Ucrania

Nuevos bombardeos cruzados alcanzaron objetivos energéticos de Rusia y de Ucrania este domingo, provocaron un impresionante incendio en una terminal petrolera de San Petersburgo y dejaron sin electricidad a decenas de miles de personas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo pasado una tregua energética, pero los bombardeos han continuado.

Con las relaciones entre Washington y Kiev atravesando un momento especialmente tenso en estos últimos días, Trump reprochó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que apuntara contra las refinerías de petróleo rusas porque, según él, esto hace que el precio del combustible se dispare. Una tendencia alentada, además, por la guerra desencadenada en Oriente Medio por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Kiev, en tanto, asegura que está atacando esas infraestructuras rusas en respuesta a los bombardeos de Moscú contra su sistema energético desde que lanzó su ofensiva a gran escala en 2022. Según Ucrania, su objetivo es debilitar ese sector, que contribuiría a financiar el esfuerzo bélico de Rusia.

En la imagen, varios vehículos dañados por un ataque ruso a un vecindario residencial en Zaporiyia, Ucrania. Foto: AP Photo/Kateryna Klochko

El domingo en la madrugada, una terminal petrolera de San Petersburgo fue alcanzada por drones ucranianos, lo que provocó impresionantes incendios en el lugar, según imágenes captadas por periodistas de la AFP.

Tras más de cuatro años y medio de guerra, Galina, una vecina de San Petersburgo, no manifestó sorpresa alguna. “Bombardean, nos bombardean, es la terrible rutina de la guerra”, comentó esta mujer de 58 años, que prefirió no dar su apellido.

Junto a ella, su amiga Alexandra, de 50 años, consideró que esos bombardeos son “aterradores”, pero no “inesperados”. “Mentalmente, nos hemos preparado para el hecho de que esto pueda ocurrir muy cerca”.

Según el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, una persona murió y cinco resultaron heridas en este ataque “masivo” con drones.

Trump revela la instrucción que incumplió Zelenski y que ahora le cuesta su apoyo: “Más le vale que pare”

Por la mañana, precisó que los bomberos continuaban extinguiendo las llamas en la terminal petrolera y también en el “depósito petrolero Ruchi” y en “almacenes industriales” situados al sur de la ciudad.

“El régimen de Kiev sigue resistiendo, pero eso no puede cambiar el curso de los acontecimientos”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a medios rusos.

*Con información de AFP