Emotivo mensaje del papa León XIV tras su cirugía: “Esta experiencia me hizo sentir la cercanía con los enfermos”

En su primera aparición pública tras abandonar el Policlínico Gemelli de Roma, el papa León XIV dirigió unas conmovedoras palabras a los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Durante la tradicional oración del Ángelus, el líder de la Iglesia Católica expresó su profunda gratitud por las muestras de afecto y las oraciones recibidas a lo largo del proceso quirúrgico en el que le fue extirpada parte del pulmón derecho.

Papa León XIV volverá este sábado al Vaticano tras su operación de pulmón: este es el nuevo parte médico

“Deseo agradecer a todos los que en estos días han orado por mí. Expreso mi especial agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico «Gemelli»”, pronunció el obispo de Roma desde la ventana del Palacio Apostólico.

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En su discurso, el Santo Padre destacó la impronta espiritual que le dejó esta convalecencia: “Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan la enfermedad y una condición de dolencia. Una vez superada esta delicada etapa, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones”.

Respaldo de los fieles e itinerario internacional confirmado

El emotivo mensaje del pontífice de 71 años desató vítores y expresiones de júbilo entre la multitud que colmó la explanada del Vaticano. Peregrinos de diversas nacionalidades manifestaron su alegría al constatar el buen semblante y la fluidez del obispo de Roma.

Deseo agradecer a todos los que en estos días han orado por mí. Expreso mi especial agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico «Gemelli». Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan la enfermedad y una condición de dolencia. Una vez superada esta delicada etapa ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 18, 2026

A pesar de los temores iniciales sobre su agenda, la evolución clínica del Santo Padre ha sido calificada como totalmente satisfactoria por parte de su equipo médico.

Su cirujano principal, Stefano Margaritora, confirmó que no existen contraindicaciones clínicas para suspender la gira apostólica prevista del 6 al 17 de noviembre por América Latina, la cual incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Mientras el Vaticano aguarda los resultados complementarios sobre su estado de salud, León XIV ya inició contactos diplomáticos de peso —entre ellos una llamada telefónica con el presidente ruso Vladímir Putin para solicitar una tregua humanitaria en Ucrania—, reafirmando su intención de liderar activamente a la comunidad internacional.

*Realizado con información de AFP*