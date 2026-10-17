El papa León XIV abandona el hospital Gemelli de Roma y mañana rezará el Ángelus en el Vaticano

El papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, cuatro días después de haber sido sometido a una operación por un cáncer de pulmón.

Publican las primeras imágenes del papa León XIV tras su cirugía: este es su estado de salud

El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.

León XIV salió caminando por la puerta central del centro hospitalario y saludó al equipo médico que lo atendió durante su estancia, al personal sanitario y a la gente que le esperaba en el exterior.

Con buen aspecto y sonriente, el Papa se acercó a un grupo de fieles, con los que intercambió unas palabras, antes de subir a un vehículo de camino al Vaticano.

Antes de marcharse, el papa, sonriente, intercambió unas palabras con los médicos que lo atendieron y con responsables del hospital. También conversó con una joven ucraniana, antigua paciente de cáncer, que quiso transmitirle sus deseos de pronta recuperación.

Una decena de minutos después de salir del Policlínico Gemelli, el vehículo del papa fue visto ingresando al Vaticano por una de sus entradas laterales.

La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira sudamericana.

“A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta” del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede informó que, tras recibir el alta este sábado, el pontífice “rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal” el domingo.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano.

En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

El servicio de prensa del Vaticano indicó que el obispo de Roma, estadounidense y peruano, ofició misa este sábado, al igual que hizo la víspera, en la 10ª planta del hospital Gemelli.

El Vaticano ha anunciado que mañana rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Este mismo viernes a mediodía el Papa celebró en la sala habilitada en la décima planta del Hospital Policlínico Gemelli.

Estaban presentes el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraban fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En las fotos difundidas por el Vaticano, se podía ver al Pontífice durante la misa, vistiendo una casulla de color verde, en el momento de la Consagración.

*Con información de AFP y Europa Press