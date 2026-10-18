“Francia se está quemando… cierren sus fronteras… antes de que sea demasiado tarde”, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con dureza a la ola de violencia registrada en las calles de Francia, que dejó más de 1.800 detenidos y 1.500 comercios destruidos en la jornada de protestas del sábado.

La extrema izquierda estaría detrás de las violentas protestas en Francia, en meses previos a las elecciones presidenciales

“¡Francia se está quemando! La inmigración de personas procedentes de un mundo completamente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que alguna vez fue grande. ¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!“, escribió en su red social Truth.

La publicación de Trump se produce tras comentarios similares del vicepresidente JD Vance el sábado.

“Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les advirtió que esto conduciría a esto y no escucharon”, escribió Vance en Twitter.

Una persona camina junto a vehículos calcinados tras los enfrentamientos ocurridos durante las protestas en París. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

“Rezo para que Francia, un hermoso país con gente maravillosa, detenga esta locura antes de que más de sus monumentos se quemen”, añadió.

Vance, considerado un posible candidato presidencial republicano para las elecciones de 2028, también estableció una conexión con los comicios legislativos de mitad de mandato en su país del 3 de noviembre, en los que no se prevé que su partido obtenga buenos resultados.

Las protestas en Francia también se dan en la antesala de un reñido proceso electoral entre la extrema derecha y la extrema izquierda.

Varias personas sacan un sofá de una tienda mientras es saqueada durante las manifestaciones del 17 de octubre de 2026 en París, Francia. (Photo by Carl Court/Getty Images) Foto: Getty Images

El gobierno del presidente Macron ha dicho con claridad que las revueltas tienen un componente político. “Quienes han destrozado, atacado tanto prefecturas como comercios, saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”, advirtió el presidente.

El caos, “sin precedentes” según las autoridades, aumentó la presión sobre el presidente Macron, quien durante las últimas semanas enfrentó también manifestaciones estudiantiles en todo el territorio.

El primer ministro Sébastien Lecornu acusó a la extrema izquierda de “estar al lado de los alborotadores” y aseguró que “es claramente una maniobra política que acepta la violencia”.

“No nos dejaremos intimidar”, aseguró el primer ministro Lecornu, que acusa al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon —muy popular entre los jóvenes— de estar detrás de las protestas.

En la capital y en varias ciudades, como Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, decenas de negocios fueron saqueados por jóvenes enmascarados (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

“Las reivindicaciones sociales legítimas han sido una vez más tomadas como rehenes por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon, que, al legitimar la violencia, al considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho, buscan precipitar al país en el caos”, aseguró la líder de la ultraderecha Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la presidencial y podría disputarse el balotaje con Mélenchon.

Las imágenes de la devastación en Francia tras violentas protestas: 1.500 comercios dañados y 1.800 detenciones

“Saquear, destruir, atacar a las fuerzas del orden: los alborotadores han vuelto a arruinar las manifestaciones del 17 de octubre en defensa del poder adquisitivo”, agregó.

*Con información de AFP