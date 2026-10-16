Trump niega haber bloqueado a Ucrania el acceso a Starlink, vital para la defensa de ataques de Rusia

El presidente Donald Trump negó este viernes, 16 de octubre, que hubiera ordenado una reducción de los servicios satelitales de Starshield de Starlink para Ucrania, esenciales para las fuerzas ucranianas en el campo de batalla.

El magnate tecnológico Elon Musk, propietario de la casa matriz de Starlink y Starshield, había asegurado que cualquier limitación al sistema de comunicaciones habría provenido, en última instancia, del presidente.

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“No fui yo. Y no creo que haya sido Elon (Musk)”, dijo Trump ante periodistas en la Casa Blanca.

Kiev informó de restricciones al servicio, operado por SpaceX de Musk, el miércoles, poco después de que Trump criticara a Ucrania e instara al país a dejar de atacar refinerías de petróleo rusas.

Trump negó que él o Musk estuvieran detrás del veto. Foto: AFP

Musk había dicho que “cualquier límite de velocidad o uso” de los sistemas Starshield de su empresa SpaceX fue “decidido por el ejército estadounidense y, en última instancia, por el POTUS” (presidente de Estados Unidos, según el acrónimo en inglés).

Ucrania utiliza Starshield, el servicio satelital de grado militar de Starlink, para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores. También Starlink.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el viernes que el servicio estaba en proceso de ser restablecido y que “mis socios me dijeron que la administración y la Casa Blanca enviaron un mensaje a SpaceX pidiéndoles” que lo hicieran.

Las relaciones entre Washington y Kiev se han tornado cada vez más tensas en los últimos días. Trump pidió que Zelenski fuera reemplazado después de que el líder ucraniano criticara un acuerdo estadounidense que permite la entrada de más diésel ruso en los mercados mundiales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirma sentirse traicionado por Donald Trump. Foto: AP Photo/Alex Brandon

La disputa surge después de que Zelenski respondiera afirmativamente cuando le preguntaron si se sentía “traicionado” por el anuncio de Trump sobre un acuerdo de suministro de diésel con Moscú.

Además, el multimillonario tecnológico Elon Musk pidió el miércoles que Volodímir Zelenski “se vaya” de la presidencia de Ucrania, en un momento en el que Kiev pone en duda el apoyo de Estados Unidos al país en medio de la guerra.

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Ucrania acusó esta semana a Estados Unidos de ayudar a Rusia al no advertirle de ataques de misiles inminentes y de obstaculizar la respuesta militar de Kiev mediante cambios en el sistema de satélites de la empresa de Musk que utiliza para sus comunicaciones. “Y así continúa la masacre”, escribió Musk en X. “Es hora de que Zelenski se vaya”.

Con información de AFP.