El Gobierno de Donald Trump publicó la noche del martes, 24 de noviembre, 248 archivos internos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Entre los correos, memorandos y grabaciones hay documentos que detallan cómo la agencia financiaba proyectos periodísticos en distintos países para promover una agenda interna.

Incluso, queda en evidencia qué discutían sus funcionarios con plataformas como Facebook y YouTube sobre el manejo de la “desinformación”, incluso ofreciendo “capacitación” a “periodistas independientes” para el uso de dichas herramientas.

En una publicación en su cuenta de X, el empresario Elon Musk aseguró que Usaid “compró” periodistas en varios países con recursos provenientes de los impuestos de los estadounidenses.

“Sigue el rastro del dinero: ¡la Usaid compró a miles de periodistas con el dinero de tus impuestos!”, dijo el empresario cercano al Gobierno de Trump.

Follow the money: USAID bought thousands of journalists with your taxpayer dollars! — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2026

En su momento, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, aseguró que las acciones de Usaid eran en ocasiones “contradictorias” a los intereses del país norteamericano y que actuaban como “interferencia política” en los países beneficiarios.

🚨 HOLY CRAP! Democrats are desperate to get Marco Rubio to take down the USAID files, and it all makes sense: Marco exposed them as a borderline TREASONOUS agency advocating against our interests abroad “It operated almost as an independent State Department, and often times USAID was operating in contravention and contradiction of what the Embassy was trying to accomplish in the host country!" 🤯 "And one of the complaints you would get from many developing countries is that they would get flooded with NGOs that were picked for them, these NGOs would then operate in the country without even coordinating with the government, doing whatever they wanted and pursuing what they wanted." "In some cases, it extended well beyond food and medicine, it extended to political interference and all sorts of other activities in these countries that were undermining the national interest and the credibility of the United States." Release more files! https://t.co/41niEbIAuY — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 28, 2026

“En algunos casos, esto iba mucho más allá de los alimentos y los medicamentos; abarcaba la injerencia política y todo tipo de otras actividades en estos países que socavaban el interés nacional y la credibilidad de Estados Unidos”, dijo Rubio en junio de este año.

En el año fiscal 2024, USAID reportó un gasto neto de 152,4 millones de dólares en programas de medios independientes y libre circulación de la información en todo el mundo.

Donald Trump Jr. atribuye el giro político de América Latina al desmantelamiento de USAID

En Colombia, los desembolsos para el conjunto de los programas de cooperación administrados por USAID sumaron cerca de 385 millones de dólares en 2024. Un buen porcentaje de estos recursos iba dirigido a periodistas y medios de comunicación locales.

De acuerdo con el Gobierno Trump, bajo administraciones anteriores, Usaid fue utilizada para impulsar “una agenda radical fundamentalmente contraria a los valores estadounidenses”.

El propio mandatario manifestó, en febrero de 2025, que parte del dinero de Usaid y de otras agencias llegó a medios como un “pago” por “publicar historias favorables sobre los demócratas”.