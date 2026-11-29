Con completa normalidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio apertura este domingo 29 de noviembre, a las 8:00 a. m., a la votación de la consulta popular para la constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer, en el departamento de Antioquia.

En total, 383.952 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en este mecanismo de participación ciudadana. De estos, 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres.

La Registraduría instaló 87 puestos de votación (51 urbanos, 35 rurales y uno en la cárcel), con un total de 501 mesas: 427 urbanas, 73 rurales y una en la cárcel.

¿Cuántos votos necesita para ser aprobada la consulta por el Área Metropolitana del Oriente antioqueño?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, invitó a los habitantes de los municipios a votar masivamente.

“Se llegó el día, paisanos. Hace más de 30 años hablamos sobre la posibilidad de conformar un Área Metropolitana en el Oriente. Hoy tenemos la oportunidad de votar para que nuestros municipios puedan o no asociarse bajo este esquema de integración. Salgamos a votar copiosamente, con alegría, entusiasmo y mucho respeto. Que sea una jornada democrática tranquila y que demostremos civismo y amor por esta tierra”, dijo el mandatario departamental.

Se llegó el día, paisanos. Hace más de 30 años hablamos sobre la posibilidad de conformar un Área Metropolitana en el Oriente. Hoy tenemos la oportunidad de votar para que nuestros municipios puedan o no asociarse bajo este esquema de integración. Salgamos a votar copiosamente, con alegría, entusiasmo y mucho respeto. Que sea una jornada democrática tranquila y que demostremos civismo y amor por esta tierra. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 29, 2026

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La Registraduría destacó que “se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el 5 % de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes”. Es decir, 19.201 votantes.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: SEMANA

En una reciente visita a El Carmen de Viboral, el gobernador Rendón dijo que esta figura busca que los municipios trabajen de manera conjunta frente a problemáticas que superan sus límites territoriales, como la movilidad, el ordenamiento territorial, la protección de los recursos naturales y la seguridad. Además, respondió inquietudes relacionadas con posibles nuevos impuestos y la autonomía de los municipios.

“Ha sido una jornada maravillosa. Nos hemos reunido con distintos grupos poblacionales resolviendo inquietudes, reafirmando convicciones. He podido corroborar el interés en permitir la asociación entre los municipios. Acompáñennos con el sí, porque la unión hace la fuerza y juntos nos va mejor”, dijo.

Sin embargo, hay sectores políticos que no respaldan esa iniciativa.