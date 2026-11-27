Hay una pregunta que ronda en la cabeza de los habitantes de los ocho municipios del Oriente antioqueño que deberán decidir el domingo, 29 de noviembre, si votan o no a favor de la constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás o del Oriente, que particularmente han llamado AMO.

¿Cuántos votos serán necesarios para aprobar la integración territorial de los ocho municipios llamados a constituir la nueva área metropolitana?

Pues bien, la Registraduría Nacional indicó que 383.952 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer; 196.512 se identifican como mujeres y 187.440 como hombres.

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Para que ellos puedan ejercer su voto este domingo, la Registraduría instaló 87 puestos de votación (51 urbanos, 35 rurales y uno en la cárcel), con un total de 501 mesas (427 urbanas, 73 rurales y una en la cárcel).

La Registraduría destacó que “se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el 5 % de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes”. Es decir, 19.201 votantes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: SEMANA

En una reciente visita a El Carmen de Viboral, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que esta figura busca que los municipios trabajen de manera conjunta frente a problemáticas que superan sus límites territoriales, como la movilidad, el ordenamiento territorial, la protección de los recursos naturales y la seguridad. Además, respondió inquietudes relacionadas con posibles nuevos impuestos y la autonomía de los municipios.

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“Ha sido una jornada maravillosa. Nos hemos reunido con distintos grupos poblacionales resolviendo inquietudes, reafirmando convicciones. He podido corroborar el interés en permitir la asociación entre los municipios. Acompáñennos con el sí, porque la unión hace la fuerza y juntos nos va mejor”, dijo el gobernador Andrés Julián.

Sin embargo, hay sectores políticos que no respaldan esa iniciativa.