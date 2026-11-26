Una cita en un hotel de Laureles, Medellín, terminó en una captura y una investigación por hurto. Un ciudadano estadounidense aseguró que no recordaba algunos momentos de las últimas horas y reportó que le faltaban varias pertenencias.

Cuando la Policía revisó el caso, encontró dos relojes y una cadena de oro que, según las autoridades, serían del extranjero y estarían avaluados en cinco millones de pesos.

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La mujer señalada es Angelly Dahiana Rubio Ríos, una auxiliar de enfermería de 21 años que ingresó al establecimiento junto al ciudadano estadounidense. El personal de seguridad del hotel la retuvo cuando intentaba salir y alertó a la línea de emergencias 123, lo que permitió la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana.

Auxiliar de enfermería de 21 años capturada por presunto hurto a turista estadounidense en Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Colombiano / API

De acuerdo con el comandante de la institución, coronel Richard Fajardo, la joven fue capturada en flagrancia por los presuntos delitos de hurto calificado y falsedad personal.

Auxiliar de enfermería de 21 años capturada por presunto hurto a turista estadounidense en Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Colombiano / API

La identificación que encendió otra alerta

Durante el procedimiento, los policías establecieron que Rubio habría presentado un documento de identidad que no correspondía a sus datos. La situación abrió una segunda línea dentro del proceso judicial, relacionada con la presunta falsedad documental.

Mientras avanzaban las verificaciones, el ciudadano extranjero salió de su habitación y se dirigió al lobby. Allí manifestó que no recordaba lo sucedido durante algunas horas y reportó la desaparición de sus objetos de valor.

Los uniformados encontraron los dos relojes y la cadena de oro durante el procedimiento. Las pertenencias fueron recuperadas y posteriormente devueltas al extranjero.

Auxiliar de enfermería de 21 años capturada por presunto hurto a turista estadounidense en Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Colombiano / API

La mujer fue trasladada a las instalaciones policiales y puesta a disposición de la Fiscalía. Posteriormente, un juez octavo penal con función de control de garantías de Medellín le concedió medida de detención domiciliaria por los delitos de falsedad en documento público agravado y hurto calificado y agravado.

Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión, por lo que la medida deberá ser revisada en el trámite judicial correspondiente.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente que el ciudadano estadounidense hubiera sido drogado o sometido con alguna sustancia. Aunque su declaración sobre la falta de recuerdos ha despertado interrogantes, las circunstancias de lo ocurrido dentro del hotel tendrán que establecerse durante la investigación.