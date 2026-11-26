Cuando era trasladado a Quibdó, para ser atendido por las graves heridas sufridas en un atentado de drones cargados con explosivos en Condoto, Chocó, murió el auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino.

El Hospital San José de Condoto, por medio de un comunicado, aseguró que el joven ingresó al servicio de urgencias en la mañana de este jueves 26 de noviembre, con lesiones de gravedad que comprometían su vida.

“Tras recibir atención por parte de nuestro equipo médico-asistencial y dada la gravedad de su condición clínica, se dispuso su traslado a la ciudad de Quibdó; sin embargo, desafortunadamente, falleció durante el trayecto”, señaló.

Esa entidad, lamentó lo ocurrido y envió un mensaje a sus seres queridos, además, pidió respeto por la labor médica.

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“Ante lo ocurrido, desde nuestra casa de salud hacemos un llamado urgente al respeto por la vida y la integridad de nuestra población, así como a garantizar el respeto, la protección y el libre ejercicio de la misión médica”, dijo.

En ese sentido, se pronunció también el presidente Abelardo De La Espriella. “Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Condoto, Chocó, que cobró la vida del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino de nuestra Policía Nacional. A su familia y compañeros, mis más sentidas condolencias. Este crimen no quedará impune”, expresó el primer mandatario.

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En su pronunciamiento en la red social X, ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para dar con los responsables. “A los autores de este atentado les advierto: ¡LOS VAMOS A ENCONTRAR Y VAN A RESPONDER POR ESTE ASESINATO! No voy a tolerar que sigan atacando a nuestra Fuerza Pública ni sembrando terror entre los colombianos”, añadió.

Consejo de seguridad liderado por Nubia Carolina Córdoba Curí, gobernadora del Chocó, ante la difícil situación de orden público en ese departamento. Foto: @NubiaCarolinaCC en X

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, adelantó un consejo extraordinario de seguridad en el que se trataron ese tema, además la difícil situación que se vive en Nuquí y Bajo Baudó por el desplazamiento y confinamiento por la disputa territorial de los grupos ilegales.

Incluso, tuvieron en cuenta los dos días de ataques con drones por parte de ELN contra las estaciones de Santa Rita del Río Iró y precisamente Condoto, donde fue asesinado el auxiliar de policía.

“En días anteriores también había sido afectado con drones el corregimiento turístico de Tutunendo en Quibdó. Estos ataques infames ayer y hoy, nos han dejado a uno de nuestros policías muerto, y otro herido”, dijo la gobernadora.

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“Insistimos en que ante estas acciones de lesa humanidad se requiere una acción mucho más integrada que aplique las capacidades contramedidas del Estado y sobre todo, dotación e inteligencia para anticipar estos ataques reiterativos. La guerra con el uso de drones y tecnología cada vez más avanzada, está por encima de la capacidad de los territorios para repeler”, agregó.

Por último, dijo: “Nuestro sentimiento de solidaridad está con las víctimas de la violencia en todo el país durante los últimos días. Hoy los ataques no son solamente contra nuestra fuerza pública, se está atacando la tranquilidad, la integridad y los derechos de toda nuestra población”.