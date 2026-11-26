Ana María Arango, docente de la Universidad Tecnológica del Chocó en el programa de educación artística es también coordinadora de La Corporaloteca, el Centro de Documentación y Grupo de Investigación de Prácticas Sonoras y Corporales del Pacífico colombiano, que custodia el archivo de música y danza del Pacífico. A Arcadia le explica la importante labor que han venido realizando. “Llevamos 17 años de trabajo sostenido; lideramos eventos como el seminario de educación artística que hacemos todos los años, también hacemos investigaciones y procesos de documentación y salvaguardia”. Y añade: “Tenemos un proyecto editorial, y en los últimos años nos hemos dedicado a hacer procesos de investigación/creación alrededor del patrimonio biocultural del Pacífico colombiano”.

La Corporaloteca (Centro de investigación de las prácticas sonoras, visuales y corporales del Pacífico Colombiano), se vio muy afectada por el terremoto del pasado mes de octubre en Quibdó. Necesita ayuda. Foto: cortesía / A.P.I.

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Y todo marchaba, hasta que la naturaleza, a su brava manera, lo cambió todo... “Hemos sido gravemente afectados por el terremoto del 10 de agosto, que dejó a la universidad en muy mal estado. La universidad debe ser reconstruida, y uno de los sitios más afectados fue La Corporaloteca, especialmente el archivo y no hemos logrado sacarlo de donde está, en medio de los escombros”, explica la docente y coordinadora.

Y es por la causa de rescatar este archivo y ponerlo a salvo que que varias fuerzas unen sus esfuerzos en un almuerzo que tendrá lugar este domingo 29 de noviembre. A este suman su apoyo el chef Iván Ospina del restaurante El barrio y la artista Camila Echeverría, con su grupo de de investigación y de creación de la Universidad de los Andes. Todo con el propósito de recoger fondos para sacar el archivo y salvaguardarlo, ubicarlo en otro lugar mientras se hace la reconstrucción del bloque en cuestión.

“Si nosotros no sacamos todos esos discos, CDs, partituras, libros, con todo el cuidado, llegarán otros a hacerlo de cualquier manera”, advierte Arango.

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“Nuestro afán es apresurarnos para sacar todo y aprovechar para hacer un inventario y un proceso profiláctico de todas esas colecciones que resguarda el archivo de música, un archivo que se le entregó por parte de la organización ASINCH (organización sin ánimo de lucro que aporta al buen vivir de las comunidades del Pacífico colombiano) a la Universidad en el 2009″, concluye la docente.

Las coordenadas

¿Qué congrega más que un sancocho de sierra? Foto: cortesía / A.P.I.

El almuerzo tendrá lugar en el restaurante El Barrio (calle 39 # 21-11, La Soledad), el domingo 29 noviembre a la 1:00 de la tarde, y allí se juntaran los saberes de Iván Ospina en la cocina y del semillero Tender la palabra: diseño, paz y restauración de los estudiantes de diseño de la universidad de Los Andes en la estampación de camisetas. Así se apoyarán los procesos de salvaguardia del patrimonio sonoro y de creación de La Corporaloteca (Centro de investigación de las prácticas sonoras, visuales y corporales del Pacífico Colombiano), que se vieron muy afectados por el terremoto del pasado mes de octubre en Quibdó.

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El valor base del plato de sancocho de sierra será de 85 mil por persona, 30 mil van para la cocina y lo demás va para la fundación ASINCH (Asociación para las investigaciones culturales del Chocó), quienes se encargarán directamente del manejo de los fondos recibidos (el pago se debe hacer en efectivo). En ese contexto, no olviden llevar sus camisetas para estamparlas y así, literalmente, ¡ponerse La Contundencia por el Chocó!