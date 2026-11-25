Las miniseries de pocos episodios se han convertido en una de las grandes apuestas de Netflix, especialmente aquellas que exploran historias reales, crímenes impactantes y procesos judiciales que han generado controversia.

En este contexto, el género true crime atraviesa uno de sus momentos de mayor popularidad, logrando cautivar a los suscriptores de la plataforma en diferentes partes del mundo, con producciones que combinan misterio, investigación y giros inesperados.

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Ante esta tendencia, un nuevo título que ha comenzado a llamar la atención de los usuarios y a ganar protagonismo entre los contenidos más vistos de Netflix es ‘Los juicios de Karen Read’ (‘The Trials of Karen Read’, título original en inglés), una miniserie documental que cuenta con apenas tres episodios y que resulta ideal para quienes desean ver una historia impactante y completa en una sola tarde.

Esta producción llegó a formar parte del catálogo de la famosa plataforma de streaming apenas el pasado 23 de noviembre de 2026 y en menos de tres días alcanzó a entrar al Top 10 de lo más visto.

¿De qué trata ‘Los juicios de Karen Read’?

Esta miniserie reconstruye uno de los procesos judiciales más polémicos y mediáticos de Estados Unidos: la misteriosa muerte del policía John O’Keefe y el proceso penal que tuvo como principal acusada a su pareja, Karen Read.

El caso se remonta al 28 de enero de 2022 en Canton, Massachusetts, cuando O’Keefe fue hallado sin vida sobre la nieve, frente a una vivienda particular, luego de una salida nocturna.

A partir de este hallazgo la producción expone las dos versiones del caso, completamente opuestas, que terminaron dividiendo tanto a la opinión pública como al sistema judicial pues, por un lado, la fiscalía sostuvo que Read había atropellado a O’Keefe con su camioneta tras una discusión y posteriormente lo había dejado abandonado.

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Sin embargo, la defensa planteó que el agente pudo haber sido agredido dentro de la vivienda y que su cuerpo habría sido trasladado al exterior para encubrir lo sucedido y hacer pasar su muerte por un accidente.

De esta manera, la miniserie explora las contradicciones, las pruebas y las controversias que rodearon el caso, poniendo sobre la mesa las dudas que convirtieron el juicio de Karen Read en un acontecimiento de enorme repercusión mediática y que ahora, cuatro años después, llegan a la pantalla chica y causan furor en el mundo del streaming con apenas tres episodios que están dando mucho de qué hablar.