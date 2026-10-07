Netflix arrasa con miniserie de siete capítulos: suma más de seis millones de vistas y ocupa el top uno global

Netflix sigue dando pasos gigantes entre las plataformas de streaming, logrando cautivar con producciones que aterrizan en su catálogo. Con la llegada de un nuevo mes, los usuarios se engancharon con un título inesperado y distinto.

Según se detalló, una historia escrita hace más de siete décadas volvió a despertar el interés del público gracias a Netflix. Al este del Edén, nueva miniserie basada en la reconocida novela de John Steinbeck, se ubicó en el primer puesto del Top 10 global de series de habla inglesa de la plataforma, con 6,5 millones de vistas durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre.

La serie de Netflix que paralizó con casi 4 millones de vistas: es un thriller y está en el top 10 de 58 países

La producción llegó al catálogo el pasado 1 de octubre y rápidamente consiguió llamar la atención de los espectadores. La ficción está protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist, y cuenta con Zoe Kazan como creadora. La historia está ambientada entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y sigue los conflictos de una familia marcada por rivalidades, secretos y decisiones que terminan afectando a distintas generaciones.

“A principios del siglo XX, una mujer fuerte e independiente abre una brecha entre dos hermanos… y marca el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación”, se lee en la sinopsis oficial.

Uno de los elementos que más interés ha despertado es precisamente su origen literario, ya que Steinbeck publicó Al este del Edén en 1952, una novela que con el paso del tiempo se convirtió en una de sus obras más conocidas.

La nueva producción retoma personajes como Cathy Ames y los hermanos Adam y Charles Trask para presentar una historia atravesada por las relaciones familiares, la ambición, los conflictos personales y la posibilidad de elegir un camino diferente al de las generaciones anteriores.

Con siete episodios, Al este del Edén se suma así a las producciones que han conseguido conectar una historia clásica con las nuevas audiencias del streaming. Su llegada al primer lugar del ranking confirma el interés que continúa despertando esta historia de familia y conflictos humanos, ahora reinterpretada para una generación que quizá se acerca por primera vez a la obra de Steinbeck.